Molestie su bimba di 7 anni, arrestato un ex pastore evangelico: la denuncia da una volontaria della Caritas

Un ex pastore evangelico è stato accusato e arrestato per molestie sessuali. La vittima è una bambina, che all’epoca dei fatti aveva appena 7 anni. A eseguire le indagini è stata la questura di Trento, dopo che la denuncia è stata effettuata da una volontaria della Caritas. La bimba, con la sua famiglia originaria del Camerun, era ospite della comunità con sede in Trentino. Le accuse sono di atti sessuali con una minorenne. Non sembrano esserci dubbi, ed è finito ai domiciliari, visto che agli atti è finito un file audio dove l’ormai ex pastore ha commentato e ammesso la molestia.

Bimba di 7 anni molestata

Ha 83 anni l’ormai ex pastore evangelico che è stato arrestato a Trento con l’accusa di aver molestato una bambina di 7 anni.

Gli abusi sarebbero avvenuti all’interno della comunità che ospitava, da dicembre 2022, la famiglia originaria del Camerun.

Arrestato a Trento un pastore evangelico (ora "ex") per molestie su una bimba di 7 anni

Dopo la segnalazione dei servizi sociale alle autorità, le indagini sono state svolte dalla Squadra Mobile locale. In poco temo, con anche un file audio di confessione, sono arrivati a un fermo.

Denuncia dalla Caritas: le indagini

La storia ha inizio con un’ammissione da parte del padre della piccola. In un momento di confidenza con una volontaria della Caritas, l’uomo avrebbe raccontato dei sospetti contro il pastore evangelico.

Anche la madre della bambina ha poi raccontato di aver avuto sospetti fin dall’estate del 2023, ma per paura del pastore non ha parlato.

La volontaria ha quindi denunciato i sospetti ai servizi sociali e alle autorità. In breve sono state acquisite diverse testimonianze, tra cui un file audio che sostiene l’accusa di molestie.

La confessione del pastore evangelico

Sarebbe proprio l’83enne pastore della chiesa evangelica ad aver confessato le molestie. Tra le prove contro di lui, c’è un file audio nel quale ammette di aver molestato la piccola.

La comunità evangelica, informata dell’accaduto, ha immediatamente allontano l’uomo. È stato infatti sollevato dall’incarico e ora si trova ai domiciliari in attesa del processo (si attende l’inizio anche nel caso della 16enne drogata, abusata e abbandonata in strada a Rimini).

Le accuse contro di lui sono gravi. Al momento è indagato per atti sessuali con una minorenne, ma potrebbero essere riconosci ulteriori reati inerenti all’adescamento di minori. Si temono ulteriori vittime, passate negli anni nella stessa comunità.