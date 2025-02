Moise Kean si accascia in campo dopo un infortunio in Verona-Fiorentina: Tac in ospedale negativa, come sta

Per alcuni attimi la Fiorentina è piombata nella paura di un nuovo caso Bove. L’attaccante viola Moise Kean è stato ricoverato dopo essersi accasciato in campo nella partita contro il Verona, in seguito a un infortunio di gioco. La società ha comunicato che il giocatore è stato portato in ospedale per accertamenti, dai quali è emerso un trauma cranico.

L’infortunio in Verona-Fiorentina

Nel corso del secondo tempo di Verona-Fiorentina, partita valida per la 26esima giornata di Serie A, Moise Kean ha subito un colpo in uno scontro fortuito contro il ginocchio del difensore avversario Dawidowicz.

Il centravanti viola è rimasto a terra dolorante per aver rimediato una brutta ferita all’arcata sopraccigliare, dalla quale ha perso molto sangue. Medicato dallo staff della Fiorentina per diversi minuti, l’attaccante è rientrato in campo, ma dopo uno scatto è stato subito evidente che qualcosa non andava.

Fonte foto: ANSA

Il momento dei soccorsi in campo per Moise Kean

La paura in campo

Nel giro di pochi minuti Kean si è accasciato da solo a centrocampo, causando attimi di ansia in tutto lo stadio. L’attaccante della nazionale non avrebbe mai perso conoscenza, ma l’immediato intervento dello staff della Fiorentina ha consentito cure mediche tempestive.

Il calciatore è stato portato in barella fuori dal campo tra gli applausi del Bentegodi, vigile e con testa e collo immobilizzati, e caricato in ambulanza.

L’episodio ha riportato immediatamente alla mente il malore in campo a dicembre 2024 di un altro giocatore della Fiorentina, Edoardo Bove, che nel momento in cui Kean è crollato a terra era in panchina.

Le condizioni di Moise Kean

Arrivato in ospedale, il centravanti è stato sottoposto a una Tac che ha dato esito negativo. Al termine della partita il comunicato della società viola.

“ACF Fiorentina comunica che il calciatore Moise Kean, nel corso della partita contro il Verona, ha riportato un trauma cranico. Il calciatore è in ospedale per accertamenti” si legge.

I medici starebbero valutando adesso se il giocatore può tornare a casa o dovrà passare la notte in ospedale per precauzione.