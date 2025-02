Moise Kean dimesso dopo la scontro in Verona - Fiorentina: il responso dei medici dopo la paura

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Dopo la paura, arrivano buone notizie sulle condizioni di salute di Moise Kean, accasciatosi a terra dopo un violento scontro di gioco nella partita tra la sua Fiorentina e il Verona. L’attaccante, che era stato portato in ospedale per accertamenti, è stato dimesso in seguito all’esito negativo degli accertamenti clinici e diagnostici.

Il comunicato della Fiorentina su Moise Kean

A fornire un importante aggiornamento sullo stato di salute di Moise Kean è stato il suo club, la Fiorentina, all’jndomani della partita contro il Verona.

Sul social network X, alle ore 8,23 di lunedì 24 febbraio, la società viola ha comunicato che il giocatore, “nella notte, è stato dimesso dall’ospedale di Verona e ha fatto rientro a Firenze. I test clinici e diagnostici effettuati sono risultati tutti negativi“.

L’attaccante della Fiorentina Moise Kean mentre viene portato in barella fuori dal campo dopo l’infortunio subito nel match contro il Verona.

Infortunio di Moise Kean in Fiorentina – Verona: cosa è successo

Lo scontro di gioco che è costato l’infortunio a Moise Kean è avvenuto nel secondo tempo della partita Fiorentina – Verona, disputata domenica 23 febbraio.

Al minuto 57, l’attaccante ex Juventus si è scontrato con Padel Dawidowicz, che, involontariamente, durante un contrasto di gioco, lo ha colpito col ginocchio all’arcata sopraccigliare.

Kean è uscito dal campo temporaneamente, per farsi medicare il sopracciglio sanguinante. Una volta rientrato in campo, al minuto 64, il giocatore si è accasciato a terra.

Sono stati momenti di grande paura, anche perché i tifosi della Fiorentina hanno già vissuto in questa stagione il dramma di Edoardo Bove, che proprio in seguito a un malore in campo è stato costretto (per il momento?) ad appendere gli scarpini al chiodo, ma anche alla tragedia di Davide Astori, morto in albergo per un malore improvviso il 4 marzo del 2018 a poche ore dall’inizio di una partita.

Moise Kean è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Borgo Trento. Dopo la partita, la Fiorentina ha diffuso un primo report medico sulle condizioni dell’attaccante, che faceva riferimento a un “trauma cranico“.

In seguito agli accertamenti, che hanno dato esito negativo, Moise Kean è stato poi dimesso nella notte tra domenica e lunedì.

I messaggi di pronta guarigione per Moise Kean

Dopo l’infortunio di Moise Kean in Fiorentina – Verona, la pagina social dell’attaccante viola è stata presa d'”assalto” dai tifosi, che hanno tempestato i suoi post di messaggi di pronta guarigione.

“Riprenditi presto” è il commento più ricorrente.