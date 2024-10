Mohamed Al Fayed accusato di stupro, Harrods tratta per indennizzi: tra le vittime anche Bianca Gascoigne

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Oltre 250. È questo l’impressionante numero di donne che hanno chiesto indennizzi a Harrods in quanto vittime di stupri e abusi sessuali perpetrati da Mohamed Al-Fayed, il defunto magnate egiziano (trapiantato nel Regno Unito) ex proprietario dei celebri grandi magazzini di Londra. Le denunce nei confronti del miliardario si sono impennate in seguito alla messa in onda del documentario Al Fayed: Predator at Harrods, prodotto dalla Bbc, che aveva rivelato le proporzioni dello scandalo. Tra le vittime, anche la star inglese Bianca Gascoigne.

La richiesta di indennizzi a Harrods contro Mohamed Al-Fayed

I casi di violenza sessuale emersi dal documentario dell’emittente britannica risalirebbero a diversi anni fa e coinvolgerebbero diverse giovani dipendenti della catena di centri commerciali di lusso.

Nell’inchiesta iniziale, più di 20 ex dipendenti hanno sostenuto di essere state aggredite sessualmente dall’uomo (padre di Dodi, fidanzato della principessa Diana deceduto nel 1997 nel tragico incidente del tunnel a Parigi), scomparso l’anno scorso all’età di 94 anni.

Le violenze sarebbero avvenute nelle sedi di Harrods a Londra, St. Tropez, Abu Dhabi e Parigi. Ma non solo.

La denuncia di Bianca Gascoigne

Al coro di denunce si è aggiunta, nelle ultime ore, anche la voce di Bianca Gascoigne, modella e volto noto della tv inglese figlia del calciatore Paul Gascoigne (ex Lazio).

In un’intervista rilasciata a Sky News Uk, la donna ha rivelato di essere stata molestata da Al-Fayed durante il suo periodo di lavoro presso Harrods, iniziato all’età di soli 16 anni. All’epoca, il tycoon avrebbe messo le mani addosso alla giovane, cercando anche di baciarla.

Fonte foto: ANSA Bianca Gascoigne durante la presentazione del programma televisivo Rai “Ballando con le Stelle”

A margine di alcuni “incontri di lavoro settimanali”, la ragazza avrebbe subito diversi tentativi di aggressione, sentendosi più volte “spaventata e intrappolata” dalla situazione.

Il racconto si aggiunge a quelli raccolti da Justice for Harrods Survivors, un gruppo con una squadra di avvocati che rappresenta oltre 100 presunte vittime del magnate di origini egiziane. Nei giorni scorsi, alla lista si sono aggiunte anche alcune ex calciatrici del Fulham, squadra di calcio londinese di cui al-Fayed era stato proprietario.

Chi era Mohamed Al Fayed

Al Fayed, nato il 27 gennaio 1929 ad Alessandria d’Egitto e morto il 30 agosto 2023, è stato un imprenditore egiziano naturalizzato britannico, diventato celebre per essere stato il proprietario dei grandi magazzini Harrods a Londra e del club di calcio Fulham FC.

Proveniente da una famiglia modesta, iniziò la sua carriera negli affari in Medio Oriente prima di trasferirsi nel Regno Unito e acquistare Harrods nel 1985, trasformandolo in un simbolo di lusso internazionale (poi ceduto nel 2010).

Suo figlio Dodi Al Fayed morì insieme alla Principessa Diana nell’incidente automobilistico di Parigi nel 1997. Al Fayed sostenne a lungo teorie del complotto riguardo alla morte del figlio e della donna, accusando a più riprese la famiglia reale britannica.