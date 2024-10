Moglie uccisa a San Felice a Cancello, il macabro avviso del Comune nel giorno del femminicidio

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Una macabra coincidenza. All’alba di mercoledì 9 ottobre, intorno alle ore 5, una 24enne sarebbe stata uccisa dal marito, il 30enne Lulzim Toci, fermato dai carabinieri. A denunciarlo è stata la zia dei suoi figli, due bambini di 4 e 6 anni, che in una videochiamata avrebbero mostrato il cadavere della madre, sul letto. Proprio nello stesso giorno, il Comune di San Felice a Cancello (Caserta), dove sarebbe avvenuto il femminicidio, ha pubblicato un avviso relativo all’approvazione del decreto 824 del 9 settembre 2024, che prevede contributi agli orfani di vittime proprio di femminicidio.

L’avviso pubblicato dal Comune

Sul sito del Comune di San Felice a Cancello, l’amministrazione ha pubblicato l’Avviso pubblico in questione.

Si tratta della comunicazione in merito all’approvazione della Direzione generale per le politiche sociali e sociosanitarie del Contributo orfani di vittime di femminicidio, attraverso il decreto 824 del 9 settembre 2024.

Fonte foto: Tuttocittà.it San Felice a Cancello, in provincia di Caserta

L’obiettivo del contributo è “fornire agli orfani di vittime di femminicidio un sostegno economico costante nel percorso verso l’acquisizione dell’autonomia personale, economica, sociale, lavorativa”.

L’importo stimato è di 150 mila euro e ai destinatari sono girati – tramite voucher – massimo 7200 euro all’anno (600 euro al mese per 12 mesi) fino al raggiungimento del 24° anno di eta.

Altra coincidenza sinistra, visto che Eleonor Toci, assassinata presumibilmente dal marito, è morta proprio a 24 anni.

Il femminicidio di San Felice a Cancello

Secondo quanto ricostruito da Adnkronos, il femminicidio – l’ennesimo di questo 2024 – di San Felice a Cancello sarebbe stato scoperto dalla zia dei figli del presunto killer, Lulzim Toci.

Il 30enne si sarebbe presentato a casa della donna, chiedendole di essere accompagnato in ospedale.

La zia, insospettita, avrebbe videochiamato i nipotini: i due bambini, di 4 e 6 anni, le avrebbero mostrato il cadavere della madre, Eleonor, abbandonato sul letto: “Papà l’ha uccisa“, avrebbero detto.

Fermato Lulzim Toci

Lulzim Toci, immediatamente denunciato dalla zia dei bambini, sarebbe stato rintracciato dai carabinieri e portato in caserma per l’interrogatorio, quindi condotto in stato di fermo al carcere di Santa Maria Capua Vetere.