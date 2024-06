Moglie massacra di botte il marito in casa a Oltrisarco-Aslago, singolare caso di violenza domestica a Bolzano

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Grave caso di violenza domestica a Oltrisarco-Aslago, una delle cinque circoscrizioni della città altoatesina di Bolzano. Una donna è stata fermata dalle forze dell’ordine, trovata in flagrante mentre picchiava il marito. Per la moglie, oltre all’arresto, è scattata la misura di prevenzione personale dell’ammonimento.

Violenza domestica a Oltrisarco-Aslago, Bolzano

Nella serata di mercoledì 5 giugno 2024, alcuni residenti del quartiere Oltrisarco-Aslago di Bolzano hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Motivo dell’allarme sono state le urla provenienti da uno degli appartamenti della zona della città altoatesina, dove era in corso una violenta lite domestica tra coniugi.

Il caso nella circoscrizione cittadina di Oltrisarco-Aslago di Bolzano

Sul posto sono giunti gli agenti di una pattuglia della Squadra Volanti, che hanno bussato insistentemente alla porta dell’abitazione da cui proveniva il frastuono.

Ad aprire è arrivato, infine, un uomo con il volto ricoperto di sangue e con alle spalle una donna che ha continuato a percuoterlo nonostante la presenza dei militari.

Si trattava della moglie dell’uomo, già in precedenza accusata di violenza domestica nei confronti del marito.

Arrestata la moglie, il marito in ospedale

Intervenuti i soccorsi sanitari, l’uomo, un artigiano 40enne, è stato trasportato al pronto soccorso e in seguito ricoverato all’Ospedale San Maurizio.

I medici hanno indicato una prognosi di 30 giorni, a causa delle diffuse contusioni al volto e in altre parti del corpo e alla rottura di più denti.

Dall’esame delle informazioni conservate nella Banca Dati del Ministero dell’Interno sono emersi precedenti interventi delle forze di polizia per dirimere controverse tra i due coniugi, ma mai così violente.

Al termine degli atti di Polizia Giudiziaria la donna, bolzanina di 40 anni, è stata dichiarata in arresto per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni volontarie gravi.

Il questore della Provincia Autonoma di Bolzano, Paolo Sartori, in considerazione della gravità dell’accaduto, ha emesso contro la moglie anche la misura dell’ammonimento.

Il questore Sartori ha sottolineato “la singolarità di questo episodio, nel quale il ruolo di vittima lo ha il marito”.

Ribadendo l’importanza di una “rete tra Istituzioni” per contrastare gli episodi di violenza domestica che rappresentano “preoccupanti esternazioni di problematiche di carattere culturale”.