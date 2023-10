Moglie e figli del giornalista di Al Jazeera morti a Gaza sotto le bombe israeliane, lo scopre in diretta tv

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Dramma per il giornalista palestinese Wael Dahdouh, corrispondente da Gaza di Al Jazeera. La moglie e i due figli sono stati uccisi in un raid aereo israeliano che ha colpito la casa dove si trovavano nel sud della Striscia. Dahdouh ha ricevuto la notizia mentre era in diretta tv, le strazianti immagini hanno subito fatto il giro dei social network.

Morta la famiglia del giornalista Wael Dahdouh

A dare la notizia è stata l’emittente televisiva Al Jazeera per la quale il giornalista palestinese lavora come corrispondente e direttore dell’ufficio di Gaza. La moglie e i due figli minorenni di Wael Dahdouh, un ragazzo di 15 anni e una bambina di 6, sono morti sotto le bombe israeliane nella giornata di giovedì 25 ottobre.

I tre sono morti quando un raid israeliano ha colpita la casa in cui si erano rifugiati nei pressi del campo profughi di Nuseirat, nel sud della Striscia di Gaza. Si trovavano lì dopo aver lasciato la loro casa nel nord in seguito all’ordine di evacuazione di Israele.

La notizia mentre è in onda

Wael Dahdouh ha ricevuto la tragica notizia che la sua famiglia non c’è più in diretta tv, mentre era in onda su Al Jazeera per seguire e raccontare gli attacchi israeliani su Gaza.

Da giorni stava seguendo come corrispondente della tv araba gli attacchi sulla Striscia lanciati da Israele dopo il massacro compiuto da Hamas il 7 ottobre.

Appresa la notizia, il reporter ha raggiunto l’ospedale per vedere i suoi familiari all’obitorio. La scena è stata ripresa da telecamere e cellulari e le immagini dell’uomo che stringe tra le braccia la figlia morta stanno facendo il giro del mondo.

Aljazeera’ s brave veteran journalist Wael Dahdouh’s wife, son and daughter were killed in an Israeli airstrike which targeted a shelter house they had fled to. Wael received the news while on air covering the nonstop Israeli strikes on Gaza! pic.twitter.com/G2Z8UreboU — Mohamed Moawad (@moawady) October 25, 2023

Le prime parole di Dahdouh

In stato di choc, il giornalista ha rilasciato alcune dichiarazioni ad Al Jazeera: “Quello che è appena successo è chiaro: si tratta di una serie di attacchi mirati contro bambini, donne e civili. Stavo giusto raccontando gli attacchi israeliani che hanno preso di mira l’area di Nuseirat”.

“È straziante vederlo raccontare della sua famiglia e vedere quanto sia distrutto”, ha raccontato una sua collega della tv qatariota. “Non ha lasciato Gaza. È rimasto lì, nonostante tutte le minacce e gli avvertimenti, e non si è fermato per 19 giorni”.