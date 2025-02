Moglie accoltella il marito a Roma mentre la picchia col bastone: entrambi in codice rosso

Una donna ha accoltellato il marito a Roma al culmine di una lite in famiglia. L’uomo la stava picchiando colpendola anche con un bastone, lei per difendersi ha preso un coltello e ha sferrato una decina di coltellate. È accaduto nella notte intorno alle 4 in via Ernesto Nathan nella zona di Pian Due Torri a Roma.

Moglie accoltella il marito che la picchiava

Come riporta Agenzia Nova, i protagonisti della vicenda sarebbero una coppia di 51enni. A chiamare la polizia sono stati i vicini di casa.

Una volta arrivati sul posto, gli agenti del Commissariato di Tor Carbone hanno trovato lui agonizzante, ferito da coltellate, e lei ferita da percosse.

Fonte foto: ANSA

Secondo una ricostruzione degli investigatori, il marito avrebbe iniziato ad insultare la moglie per poi iniziare a picchiarla, anche con l’uso di un bastone.

La moglie, per difendersi, si sarebbe armata di un coltello da cucina con cui ha colpito una decina di volte l’uomo (un caso simile anche a Grassina).

La coppia in ospedale in codice rosso

Entrambi sono stati trasportati d’urgenza in ospedale.

Lui in codice rosso al San Camillo, lei, con lo stesso livello di gravità al Sant’Eugenio.

La donna avrebbe raccontato che l’uomo la picchiava da tempo.

Del caso se ne sta occupando la Squadra mobile. La posizione di entrambi è al vaglio dell’autorità giudiziarie.