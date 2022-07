Modena, raccoglie frutta senza permesso nel parco: scattano maxi multa e sequestro della merce

Dopo aver raccolto oltre due chili di mirtilli senza avere la necessaria autorizzazione, un uomo è stato multato dalla polizia provinciale. È successo nei boschi del comune di Pievepelago, piccolo centro in provincia di Modena. Oltre al sequestro della “merce” a carico dell’uomo è stata emessa una multa da ben 500 euro.

Sforato il limite per la raccolta di frutti del sottobosco

I due chili di mirtilli raccolti senza autorizzazione sono stati poi consegnati all’Ente parchi Emilia centrale. Secondo il regolamento dell’ente parco, infatti, per i non residenti è previsto un limite di un chilo di frutti del sottobosco da poter raccogliere.

Per i residenti, invece, il limite è di cinque chili giornalieri con la possibilità di poter arrivare a cento chili al giorno se in possesso di un’autorizzazione stagionale riservata per i residenti a uso commerciale.

Limiti più alti per i cittadini residenti

Sempre secondo il regolamento dell’Ente parchi Emilia centrale, i cittadini che risiedono nell’area del parco possono ottenere un’autorizzazione giornaliera per raccogliere fino a 20 chili di frutti del sottobosco.

Autorizzazione che, però, può essere chiesta solo una volta nell’arco della stagione.

Non essendo un residente della zona del parco e non avendo chiesto nessuna autorizzazione particolare, l’uomo è stato fermato per aver raccolto due chili di mirtilli, un chilo in più rispetto a quanto consentito.