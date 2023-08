Modella ferita nella copertina di Playboy tornato in Ucraina: Iryna Bilotserkovets con una benda e in bikini

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Ritorno speciale per Playboy in Ucraina, con la copertina della prima edizione stampata nel Paese dallo scoppio della guerra che viene conquistata dalla modella e conduttrice Iryna Bilotserkovets. La particolarità? Bilotserkovets, moglie di un politico ucraino, è rimasta ferita in un attentato e ha posato nella cover con benda all’occhio ferito e bikini.

Una cover girl speciale per Playboy

Iryna Bilotserkovets, vittima di un attentato per via del marito, è stata ferita gravemente a un occhio. La donna ha perso la vista, ma nonostante questa non si è lasciata abbattere e parlando alla rivista ha sottolineato: “Non ho più un bel viso, ma il resto del mio corpo è bellissimo“.

E parlando proprio dell’attentato e della prima volta che si è vista allo specchio, la donna ha detto: “La mia mascella era in frantumi, come un ramoscello. Ha dovuto subire quattro operazioni e le è rimasto un occhio mancante, una mascella rotta e cicatrici sul corpo. Punti, cicatrici, ferite ovunque; ero come il mostro di Frankenstein”.



L’editore ha affermato che i proventi della rivista saranno devoluti per attrezzature mediche di emergenza per l’esercito ucraino. Quando scoppiò la guerra, la rivista smise di stampare la versione cartacea e continuò a pubblicare esclusivamente online con i proventi destinati all’acquisto di ambulanze per l’esercito.

L’attentato alla modella

Bilotserkovets, come detto, è rimasta ferita in un sospetto tentativo di omicidio collegato al marito, un politico ucraino. La donna, che appare in copertina con una benda sull’occhio e un bikini di metallo, appena tre giorni dopo che la Russia aveva invaso per la prima volta l’Ucraina era stata presa di mira a Kiev dai filorussi.

Secondo quanto si apprende, infatti, l’auto di Iryna era stata colpita da proiettili nella capitale e, in quanto moglie di un politico aiutante del sindaco Vitali Klitschko, il gesto era stato interpretato come un tentativo di omicidio da parte delle forze filo-russe.

La donna è stata portata d’urgenza oltre confine in un ospedale di Berlino, dove è stata sottoposta a mesi di cure d’urgenza e chirurgia ricostruttiva.