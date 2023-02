Misurina, sciatore di 20 anni trovato morto a bordo pista. Era in vacanza con gli amici sulle Dolomiti

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Finisce in tragedia la vacanza sulle Dolomiti di un ventenne della Repubblica Ceca: il giovane è stato ritrovato morto ai bordi di una pista da sci a Misurina, nella zona delle Tre Cime di Lavaredo. Ancora da chiarire le cause del decesso.

Sciatore trovato morto a bordo pista a Misurina

Il 20enne è stato trovato senza vita nel pomeriggio di giovedì 16 febbraio lungo la pista da sci di Col de Varda, a Misurina, frazione di Auronzo di Cadore, nel Bellunese.

Non si sa di preciso cosa sia accaduto né quando, non ci sarebbero testimoni. Secondo quanto riporta il Gazzettino, il 20enne è stato ritrovato nei pressi di un albero a circa metà pista, fuori dal tracciato ma non molto distante.

L’ipotesi principale è che il ragazzo sia finito con gli sci contro un albero, ma al momento non è possibile stabilire se si sia trattato di un tragico incidente o se il giovane sia stato colpito da un malore.

Le ricerche

Il giovane ceco faceva parte di una comitiva di connazionali in vacanza per alcuni giorni sulle Dolomiti. Il gruppo alloggiava in un hotel di Auronzo di Cadore. Sono stati proprio gli amici a lanciare l’allarme a impianti chiusi, quando il giovane non si è presentato al momento di rientrare in albergo con il pullman.

È stato subito allertato il 118, che ha messo in moto la macchina dei soccorsi. Alle ricerche del giovane hanno preso parte gli uomini del Soccorso alpino e i finanzieri del Sagf di Auronzo, con l’ausilio dell’elicottero del Suem.

Verso le 17 i militari del Soccorso alpino della Guardia di finanza hanno trovato il 20enne senza vita tra gli alberi, a bordo pista. Il corpo è stato recuperato e portato all’obitorio. In serata i familiari del giovane sono stati rintracciati e informati dell’accaduto.

Le indagini

Resta ora da capire cosa sia successo al 20enne sulla pista da sci. Gli inquirenti hanno avviato le indagini per cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto: nelle prossime ore potrebbe venire disposta l’autopsia per fare luce sulla causa della morte del giovane.

Stando ai primi accertamenti, si sarebbe trattato di un incidente. Il giovane nella sua discesa potrebbe essere uscito di pista finendo contro un albero.