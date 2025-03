Mistero sui resti umani trovati a Castel Sant'Angelo, aperta indagine: c'è un riferimento a Emanuela Orlandi

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Il mistero del ritrovamento dei resti umani a Castel Sant’Angelo potrebbe avere a che fare con il caso di Emanuela Orlandi. La tesi sostenuta da un ex carabiniere, Antonio Goglia, è stata rilanciata dopo la scoperta di alcune ossa all’interno di un pozzo del mausoleo a pochi metri dal Vaticano. Una possibilità da subito bollata come “follia” da Pietro, fratello della 15enne scomparsa nel 1983.

I resti umani a Castel Sant’Angelo

Il ritrovamento è avvenuto il 25 febbraio in un pozzo del museo nazionale di Castel Sant’Angelo a Roma. A notare le ossa umane sono stati alcuni operai al lavoro su ispezioni dei sotterranei del mausoleo per infiltrazioni di acqua in un cunicolo, probabilmente utilizzato come prigione.

Ricevuta la segnalazione, la direttrice del museo ha avvertito i carabinieri, che hanno sequestrato tutta l’area.

Il collegamento con Emanuela Orlandi

I resti saranno sottoposti a esami di tipo antropologico per verificarne l’epoca e l’eventuale interesse storico. In attesa dei risultati necessari per fare chiarezza sulla datazione delle ossa, il ritrovamento è stato ricollegato alle dichiarazioni dell’ex carabiniere e impiegato comunale di San Giorgio a Cremano (Napoli), Antonio Goglia.

In una lettera inviata a giugno 2023 al sostituto procuratore Stefano Luciani, incaricato di riaprire le indagini sul caso di Emanuela Orlandi, l’ex militare scriveva così: “Vi comunico che nei sotterranei del Castel Sant’Angelo, o Mole Adriana, altrimenti detta Mausoleo di Adriano, dietro una porta rinforzata dovrebbe trovarsi una stanza di circa 20 metri quadri nella quale dovrebbero trovarsi resti umani, compresi quelli di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori”.

“La struttura dovrebbe ricadere sotto l’Autorità del Comune di Roma e perciò non dovrebbe essere difficile approntare un sopralluogo” aveva aggiunto Goglia, precisando di assumersi “tutta la responsabilità” di quanto dichiarato e di essere pronto a “risponderne civilmente e penalmente”.

La reazione di Pietro Orlandi

Un’ipotesi già al tempo respinta da Pietro Orlandi: “È pura follia, com’è possibile che gli venga data tutta questa attenzione?” aveva commentato il fratello della 15enne scomparsa 42 anni fa, spiegando di conoscere Goglia da tempo e di ritenerlo “uno che racconta frottole”.

“Già in passato – aveva ricordato – aveva scritto in procura, ogni volta con ipotesi senza riscontri, ipotesi completamente diverse tra loro. È passato, come movente, dalla teologia della liberazione, ai preti pedofili di Boston, al terrorista Carlos, ai Marrani e altri”.