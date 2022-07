Mistero nel Lago di Garda: padre di famiglia si tuffa e non riemerge dall'acqua, con lui moglie e figli

Un uomo si è probabilmente sentito male mentre stava facendo il bagno nel Lago di Garda, insieme alla moglie e i figli. Il padre di famiglia è però al momento scomparso: proseguono le ricerche da parte della guardia costiera.

Ecco cosa sappiamo e gli ultimi aggiornamenti sull’uomo che è scomparso mentre stava facendo il bagno nel Lago di Garda.

Uomo scompare nel Lago di Garda: stava facendo il bagno, la dinamica

I fatti si sono svolti sul Lago di Garda, e precisamente nelle acque antistanti Rivoltella di Desenzano (che si trova in provincia di Brescia).

A.R. di anni quarantuno si trovava, insieme alla moglie e i figli, con un motoscafo tra le onde del Lago di Garda per una gita di famiglia. il 41enne è originario di Lecco e ha casa a Peschiera del Garda.

Padre di famiglia forse annegato nei pressi di Desenzano: cosa è successo

L’ultima persona ad avvistare l’uomo, che si è tuffato in acqua, evidentemente per cercare un po’ di refrigerio, è stata la moglie: il marito non è più riemerso, forse colto da un malore.

Guardia Costiera, Vigili del fuoco, Guardia di finanza sono intervenuti sul posto con una trentina di uomini, poi si sono fermati nella notte di domenica, per l’impossibilità di portare avanti le operazioni, dato il buio.

Hanno ripreso a scandagliare il fondale lunedì mattina, all’alba, ma l’uomo non è ancora stato ritrovato. Insieme alle forze dell’ordine anche alcuni volontari del lago.

41enne si tuffa e non riemerge dalle acque del lago: era originario di Lecco. I soccorsi

Largo impiego di elicotteri, mezzi marini, sonar (il lago raggiunge anche una profondità di sessanta metri, nei punti di maggiore profondità). Ancora nulla. Anche i sommozzatori sono a più riprese riemersi dall’acqua senza segnalare nulla di insolito.

Al porto di Rivoltella è stato allestito il campo base. Il canneto in direzione di Peschiera del Garda è oggetto di attenzioni particolari: il corpo potrebbe infatti essere stato spinto, dalle correnti del lago, fin lì.

La madre e i due figli piccoli, nel frattempo, si sono attaccati a quel filo di speranza che ancora rimane.