Misterioso boato a Roma come un terremoto, ma non è un sisma: paura tra i residenti, le reazioni sui social

Il tam tam sui social network è iniziato attorno alle 16. Con numerose segnalazione di un boato, come una scossa di terremoto nella zona di Roma e della costa laziale. In tanti hanno scritto di aver avvertito il boato, chiedendosi se vi sia stato un terremoto. I sismografi dell’Ingv non hanno però registrato nulla e sui social si susseguono ipotesi e testimonianze su questo misterioso fenomeno.

Misterioso boato a Roma come un terremoto

Da Aprilia e Torre San Lorenzo fino a Ostia e Fiumicino, ma anche nella zona dei Castelli Romani, a Marino e Albano.

In tanti nel pomeriggio di oggi, giovedì 26 settembre, hanno sentito un misterioso boato, come un terremoto, nell’area a sud di Roma e lungo la costa del Lazio.

Il tam tam sui social network è iniziato poco dopo le ore 16. “L’avete sentito anche voi?”, hanno iniziato a chiedere diversi utenti.

Con il passare dei minuti le segnalazioni si sono moltiplicate: c’è chi afferma di aver avvertito una scossa di terremoto, chi un un boato, e di aver sentito tremare le finestre.

Nessuna scossa di terremoto rilevata

Dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) non è però arrivata alcuna segnalazione di un terremoto o di una microscossa nel Lazio.

L’unico evento sismico registrato dai sismografi nella giornata di oggi, di magnitudo 2.0, è avvenuto in mattinata in Sicilia, in provincia di Palermo.

Le reazioni sui social

Le segnalazioni sui social si sono moltiplicate, in tanti hanno raccontato di aver sentito un boato o una scossa.

In particolare nelle zone del litorale laziale, da quelle più vicine a Roma, come Ostia e Fiumicino, fino ad Anzio e Nettuno.

Senza nessuna informazione ufficiale, i residenti e il popolo del web si stanno chiedendo di cosa si sia trattato, formulando ipotesi sull’origine del misterioso boato.