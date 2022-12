Missione Vega C fallita: il lanciatore si è disintegrato (video), missione persa

Il lancio di Vega C, il nuovo lanciatore europeo che avrebbe dovuto portare in orbita gli ultimi due dei sei satelliti (il 5° e il 6°) della costellazione francese Pleiades per l’osservazione della Terra, è fallito, dopo il volo inaugurale del 13 luglio scorso.

Vega C, lancio fallito: problema al motore

Ingegneri tecnici di Arianespace e della Avio, l’azienda italiana che costruisce i motori di Vega, sono al lavoro per capire precisamente le cause del fallimento della missione del lanciatore europeo Vega C.

Il flop è arrivato nella notte a causa di un problema al motore del secondo stadio, Zefro 40, ha detto Stéphane Israël, amministratore delegato di Arianespace, la società che gestisce i lanci dalla base europea di Kourou (Guyana Francese).

“Sfortunatamente la missione è persa”

Dopo il lancio, il motore del primo stadio di Vega C, P120C, si è acceso regolarmente, mentre è stata rilevata un’anomalia nella pressione del motore del secondo stadio, Zefiro 40. “Abbiamo osservato una deviazione della traiettoria e un’anomalia molto forte. Sfortunatamente la missione è persa”, ha detto ancora Israël.

Il lanciatore si è disintegrato

Vega C ha quindi cominciato a perdere velocità circa tre minuti e mezzo dopo il lancio, ossia proprio quando il motore Zefiro 40 avrebbe dovuto far accelerare il razzo.

I dati della telemetria indicano che, dopo aver raggiunto la quota di 110 chilometri, il lanciatore è rientrato nell’atmosfera, disintegrandosi, in corrispondenza di un punto sull’oceano Atlantico oltre 900 chilometri a nord di Kourou.

Arianespace ha aggiunto che l’anomalia si è verificata a circa 2 minuti e 27 secondi dal decollo alle 2.47 (ora italiana). Il missile, progettato e costruito al 70% a Colleferro, è alto 36 metri, pesa 210 tonnellate ed è composto da 32mila parti.