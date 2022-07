Missili russi su Odessa colpiscono un condominio, vittime e feriti. Il video della devastazione

Un attacco missilistico russo ha colpito un condominio e un centro ricreativo vicino Odessa, nell’Ucraina meridionale. Secondo quanto riferito dalle autorità regionali, il bombardamento ha provocato 18 vittime in totale, tra cui 2 bambini. Decine le persone rimaste ferite.

Alcuni missili russi hanno colpito un edificio residenziale e un centro ricreativo nel distretto di Belgorod-Dniester, a circa 80 km a sud di Odessa. nell’Ucraina meridionale. L’attacco ha provocato numerosi morti, almeno 18 secondo l’ultimo aggiornamento, e decine di feriti.

L’attacco missilistico è stato lanciato nella notte da bombardieri Tupolev Tu-22 provenienti dal Mar Nero e ha colpito un edificio residenziale di nove piani, devastandolo.

Il bilancio aggiornato dell’attacco missilistico sul condominio, fornito dal governatore della regione, Maksym Marchenko, è di 18 morti, tra cui due bambini, e almeno 31 feriti.

La maggior parte delle vittime, 15, sono state trovate tra le macerie dell’edificio residenziale, altre tre, tra cui un bambino, nell’edificio che ospitava un centro ricreativo. Le persone rimaste ferite sono 31, tra cui 4 bambini e una donna incinta.

Molte persone sono rimaste intrappolate tra le macerie degli edifici colpiti dai missili, sono in corso le operazioni di soccorso. Otto persone sono state estratte ancora vive dalle macerie, tra loro tre bambini. Diversi i video che circolano sui social che documentano le operazioni di soccorso tra le macerie degli edifici bombardati dai russi vicino Odessa.

Russian 🇷🇺 missile attack on a Ukrainian 🇺🇦 apartment building in #Odessa (#Odesa), #Ukraine during the late hours of last night.

Not yet clear how many civilians died. pic.twitter.com/eyEmUwiJFK

— Jason Jay Smart (@officejjsmart) July 1, 2022