Miss Fallaci in onda sulla Rai, la gaffe sulla fiction di Sangiuliano quando era ancora ministro della Cultura

Rai 1 manda in onda Miss Fallaci, miniserie che racconta la giovinezza di Oriana Fallaci. Miss Fallaci esce a dieci anni da L’Oriana, la prima fiction Rai sulla giornalista più famosa della storia d’Italia. E storica divenne la gaffe dell’allora ministro Gennaro Sangiuliano, che a suo tempo invocava uno sceneggiato televisivo sulla Fallaci, non sapendo che in realtà fosse già uscito.

La gaffe di Sangiuliano su Oriana Fallaci

La gaffe di Sangiuliano, fresco di nomina a ministro della Cultura del governo Meloni, si inseriva nel solco della “de-sinistrizzazione” del panorama culturale italiano.

Sangiuliano, così come anche altri, lamentava un eccessivo spostamento a sinistra di tematiche e punti di vista in tutti i campi della cultura. Spostamento che poi, inevitabilmente, si traduceva nel concreto tramite nomine e sovvenzioni.

Fonte foto: ANSA

Gennaro Sangiuliano

Così tuonò il ministro durante un’intervista a Il Giornale, regalando materiale ad autori satirici e imitatori:

Basta con i fondi dati solo ai film di sinistra. Chiederò alla Rai di fare una fiction sulla vita di Indro Montanelli e su quella di Oriana Fallaci.

Peccato che la fiction su Oriana Fallaci, L’Oriana appunto, fosse già uscita in Rai nel 2015, quando lui ricopriva il ruolo di vicediettore del Tg1.

Di cosa parlano L’Oriana e Miss Fallaci

La fiction Rai L’Oriana, del 2015, racconta dei primi anni della carriera di Oriana Fallaci, quando era conosciuta come “la ragazza del cinema” e lavorava nella redazione dell’Europeo come cronista. Vittoria Puccini è l’attrice che dà il volto alla giornalista e la regia è di Marco Turco.

La più recente Miss Fallaci ha come protagonista Miriam Leone mentre la regia è di Luca Ribuoli, Giacomo Martelli e Alessandra Gonnella. La miniserie racconta degli anni in cui la giornalista viaggiò per la prima volta negli Stati Uniti, incontrando vip e dipingendo ritratti taglienti e a tratti caustici della società americana e dei personaggi più in vista.

Le gaffes di Sangiuliano

Ma la gaffe di Sangiuliano sulla fiction di Oriana Fallaci è solo una delle tante, e nemmeno la più memorabile.

Si ricordano, in ordine sparso: una gaffe letteraria, ovvero la dichiarazione durante la premiazione dei libri al Premio Strega 2023 (“proverò a leggerli”), di fronte a una sconsolata Geppi Cucciari. Sconsolata perché il ministro era in giuria;

si ricorda poi una gaffe geografica, quando Sangiuliano confuse Londra con New York parlando di Times Square;

il repertorio continua poi con una gaffe storica, il tentativo di Cristoforo Colombo di raggiungere le Indie circumnavigando la Terra secondo le teorie di Galileo Galilei (ma Galileo era nato 72 anni dopo il viaggio di Colombo);

e poi ancora i 250 anni di Napoli che in realtà erano 2.500, e così via…