Miracolo della neve a Santa Maria Maggiore, per la prima volta c'è anche Papa Francesco: cosa dice la leggenda

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Torna a ripetersi il “miracolo” della neve d’agosto a Roma. Nella serata di lunedì 5 agosto si è tenuta a Santa Maria Maggiore la rievocazione storica del miracolo della Madonna della Neve, che secondo la leggenda avvenne nel 358 d.C. sul colle Esquilino. Presente all’evento anche Papa Francesco, per la prima volta nel suo pontificato.

Il miracolo della neve a Santa Maria Maggiore

Secondo la tradizione, nel luogo sull’Esquilino dove avvenne il miracolo della neve venne costruita la Basilica di Santa Maria Maggiore, il più antico santuario d’Occidente dedicato alla Madonna.

Per rievocare quell’evento, da quarant’anni ogni 5 agosto la piazza antistante la Basilica di Santa Maria Maggiore si trasforma in un grande teatro a cielo aperto con spettacoli di luce e musica e una nevicata artificiale che richiama quella che si sarebbe verificata diciassette secoli fa.

Fonte foto: ANSA La rievocazione del miracolo della neve, 2019

Prima della rievocazione storica, nel pomeriggio nella Basilica c’è stata la celebrazione dei Vespri, alla presenza per la prima volta di Papa Francesco.

Per l’occasione nella piazza è stato allestito un maxischermo per permettere ai fedeli di assistere alla celebrazione anche dall’esterno.

C’è anche Papa Francesco

Queste le parole di Papa Francesco sul miracolo della neve, riportate da Adnkronos: “La ‘nevicata’ è solo folclore o ha un valore simbolico? Dipende da noi, da come la percepiamo e dal senso che le diamo”.

“Tutti sappiamo che essa rievoca il fenomeno prodigioso che indicò a Papa Liberio il luogo dove costruire la primitiva basilica. Il fatto però che questo segno venga ripetuto nella ricorrenza della solennità odierna, all’interno della Basilica di Santa Maria Maggiore e durante la liturgia, invita a leggerlo piuttosto in chiave simbolica”.

Cosa dice la leggenda

Secondo la leggenda, nella notte tra il 4 e il 5 agosto del 358 d.C. la Vergine Maria apparve in sogno all’allora Papa Liberio e al patrizio Giovanni, chiedendo di costruire una chiesa nel luogo che avrebbe indicato.

Al loro risveglio trovarono il colle dell’Esquilino ricoperto di neve, in pieno agosto. Un fatto insolito che venne tramandato di generazione in generazione e che ha dato vita a quello che è passato alla storia come il “miracolo della neve”.

Nel luogo dove nevicò venne quindi costruita la primitiva Basilica di Santa Maria Maggiore, dedicata alla Madonna.