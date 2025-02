Minorenne muore in un incidente sugli sci a Cortina, sulla pista del Lagazuoi: lo schianto contro un albero

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un ragazzo inglese, ancora minorenne, è morto dopo essersi schiantato contro un albero mentre scendeva dalla pista da sci del comprensorio del Lagazuoi, a Cortina d’Ampezzo, in provincia di Belluno. Inutili i soccorsi arrivati tramite elicottero, troppo profondi i traumi riportati.

Sciatore minorenne morto a Cortina

Nella mattinata del 22 febbraio un ragazzo minorenne di nazionalità inglese è morto a causa di un incidente sulle piste del comprensorio del Lagazuoi di Cortina d’Ampezzo, famosa località in provincia di Belluno.

Secondo quanto riporta il Corriere del Veneto, la tragedia sarebbe avvenuta poco dopo le 9:30, quando le piste da sci del comprensorio erano da poco aperte.

Poco dopo sono arrivate le prime richieste di soccorso al centralino del Suem, il Soccorso di urgenza ed emergenza medica, ma quando i paramedici sono arrivati sul posto, per il giovane non c’era già più nulla da fare.

Lo schianto sugli sci

L’incidente sarebbe avvenuto perché il ragazzo avrebbe perso il controllo dei propri sci. Non è chiaro se prima dello schianto ci possa essere stato il coinvolgimento di qualche altro sciatore.

Il ragazzo non sarebbe uscito di pista, ma si sarebbe schiantato, dopo aver perso il controllo, contro uno degli alberi che delimitano il tracciato della pista del comprensorio del Lagazuoi, da cui stava scendendo.

Lo schianto sarebbe avvenuto a una velocità molto elevata e avrebbe causato un trauma tale da uccidere sul colpo il giovane inglese.

I tentativi di soccorso sulla pista di Cortina

Come da procedura in caso di incidente sulle piste. Si è immediatamente attivato il Suem per far partire i mezzi di soccorso che potessero raggiungere il prima possibile il punto dell’impatto. In questo caso si è alzato in volo un elisoccorso.

I paramedici sono arrivati sul luogo dello schianto in pochi minuti, ma si sono subito resi conto che le condizioni del ragazzo erano gravissime. I tentativi di rianimazione sono stati vani.

Sulle piste sono arrivate anche le forze dell’ordine, per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità di altre persone, oltre a verificare le dotazioni di sicurezza della pista dove è avvenuta la tragedia.