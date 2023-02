Minestrone Bonduelle ritirato dai supermercati per presenza di allergene non dichiarata in etichetta

Il Minestrone “Ricco on passato” distribuito dalla Bonduelle è stato ritirato dai supermercati a seguito di un richiamo del Ministero della salute.

Perché il prodotto è stato ritirato

Numerosi lotti del minestrone della Bonduelle (37) sono stati ritirati dai supermercati per via della presenza di allergene (sedano) non dichiarato in etichetta.

Sulla confezione del minestrone mancherebbe infatti l’avvertenza obbligatoria per legge: “Non consumare il prodotto in caso di allergia al sedano”, come riporta il Ministero della Salute.

A dare l’allarme è stata la Coop, che ha inoltrato il richiamo a tutti i supermercati sul territorio nazionale, e la stessa azienda produttrice Bonduelle.

Le caratteristiche del prodotto

Il prodotto ritirato è il “Minestrone ricco con passato”, venduto al pubblico in buste da 750 grammi con date di scadenza comprese tra 09/2023 e 11/2024.

Il produttore è Bonduelle Europe Long Life con stabilimento a Chaussé de Brunehaut, Estrée-Mons, comune del dipartimento della Somme (Francia).

Fonte foto: Ministero della Salute Il richiamo del Ministero della Salute

I lotti ritirati

I numeri dei lotti ritirati dal commercio sono: 37194895, 37096262, 37330171, 37572808, 37572807, 37684255, 37472809, 37684256, 37353790, 37353789, 37353788, 37684257, 38356838, 38684333, 38705920, 38900518, 18900517, 38900519, 40357992, 40357990, 40357991, 40972454, 40972455, 40972456, 41075262, 41075263, 41075264, 41091313, 41091310, 41091311, 41091312, 41772723, 41604865, 41604863, 41604864, 41652948 e 41652947.

Il Regolamento UE n. 1169/2011, entrato in vigore il 13 dicembre 2014, ha introdotto l’obbligo per produttori ed esercizi commerciali di segnalare, nei cibi, la presenza di sostanze che possono provocare allergie o intolleranze.

L’Allegato II del Regolamento definisce un elenco di 14 allergeni da indicare obbligatoriamente: Cereali contenenti glutine; Crostacei; Uova; Pesce; Arachidi; Soia; Latte; Frutta a guscio; Sedano; Senape; Semi di sesamo; Anidride solforosa e solfiti; Lupini; Molluschi.