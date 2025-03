Minaccia di morte i poliziotti e poi scappa: mattinata di follia in commissariato ad Alcamo vicino Trapani

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto per resistenza a pubblico ufficiale il bilancio di una movimentata mattinata ad Alcamo. Un noto pregiudicato, convocato per l’esecuzione di un provvedimento di detenzione domiciliare, ha reagito con violenza contro gli agenti di polizia.

La dinamica dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, giovedì 27 febbraio, il Commissariato di P.S. di Alcamo ha vissuto momenti di tensione. Il provvedimento di detenzione domiciliare, emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo, riguardava un pregiudicato locale, condannato per evasione e lesioni personali risalenti al 2017.

La reazione violenta

Durante la redazione degli atti, l’uomo ha improvvisamente perso il controllo, tentando di lasciare gli uffici e minacciando di morte gli agenti. Nonostante i tentativi della madre e del fratello di calmarlo, è stato necessario l’intervento degli operatori per bloccarlo.

Le conseguenze legali

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Trapani ha disposto l’arresto in flagranza di reato per resistenza a pubblico ufficiale. Dopo le formalità, l’uomo è stato trasferito alla Casa Circondariale di Trapani, in attesa del processo per direttissima.

Provvedimenti successivi

Dopo la convalida dell’arresto, il pregiudicato è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Tuttavia, l’Ufficio di Sorveglianza di Trapani ha sospeso il provvedimento di detenzione domiciliare, ordinando che l’uomo scontasse la pena in carcere.

Fonte foto: IPA