Minaccia con il coltello un 19enne, poi picchia un poliziotto e tenta la fuga: 26enne arrestato a Bologna

Due uomini tunisini sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a Bologna per rapina e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione si è svolta il 25 febbraio nella zona universitaria della città, dopo che un cittadino gambiano è stato aggredito e derubato.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti del Commissariato “Due Torri San Francesco” sono intervenuti intorno alle ore 14.25 di ieri, notando un gruppo di ragazzi in lite in via XX Ottobre 1944. Alla vista degli agenti, il gruppo si è disperso, mentre un cittadino gambiano e un cittadino tunisino hanno continuato a lottare.

Dettagli dell’aggressione

Il cittadino gambiano, nato nel 1999, ha riferito di essere stato vittima di rapina dopo aver consegnato il suo telefono cellulare a un tunisino, nato nel 2006, che lo ha minacciato con un coltello e si è rifiutato di restituirlo. La vittima è stata poi circondata e aggredita dal gruppo di nordafricani.

Arresto e resistenza

Gli agenti hanno fermato il cittadino tunisino, che ha opposto resistenza e ha colpito un operatore, provocandogli una distrazione alla spalla con prognosi di 5 giorni. L’uomo, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti specifici, è stato arrestato per rapina pluriaggravata e resistenza a Pubblico Ufficiale e tradotto in carcere.

Secondo arresto per spaccio

Un secondo equipaggio ha controllato un altro tunisino, nato nel 1995, in Piazza Verdi a Bologna. L’uomo, senza fissa dimora, è stato trovato in possesso del cellulare rubato e di 30 gr. di cocaina suddivisa in 8 involucri, oltre a 515 euro in contanti. È stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e denunciato per ricettazione. Il cellulare è stato restituito alla vittima.

Fonte foto: IPA