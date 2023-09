Minacce di morte a Matteo Salvini: la reazione del leader della Lega e il sostegno di Giorgia Meloni

Matteo Salvini ha pubblicato un post sui social per rispondere alle intimidazioni e alle minacce di morte ricevute. Tra i tanti messaggi di solidarietà arrivati al leader della Lega, nonché vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, spiccano quelli di Giorgia Meloni e di Guido Crosetto. Salvini ha ringraziato chi ha mostrato vicinanza nei suoi confronti.

I post di Matteo Salvini

Nel pomeriggio di venerdì 29 settembre, Matteo Salvini ha condiviso sui suoi canali social l’immagine di un messaggio ricevuto su Instagram e commentato: “Insulti e minacce di morte su Instagram. ‘Devi morire mafioso del caz*o… Tanto so casa tua. Prima o poi salterai in aria…’. Un vero democratico. Paura? No. Querela? Sì”.

Poi, in un successivo post, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha scritto: “Ringrazio tutti voi per la solidarietà e il sostegno. Non saranno intimidazioni e minacce di morte a fermare le nostre idee: la Lega va avanti, democraticamente, senza paura, a testa alta”.

Il messaggio di Giorgia Meloni

Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso la sua solidarietà a Matteo Salvini.

In un tweet pubblicato nella serata di venerdì ha scritto: “Esprimo la mia piena solidarietà a Matteo Salvini di fronte alle minacce di morte ricevute sui social. Sicura che non si lascerà intimidire da tutto ciò e che continuerà, come suo solito, a dare il massimo per l’Italia con determinazione e coraggio”.

La solidarietà di Guido Crosetto

Solidarietà a Matteo Salvini per le minacce di morte ricevute è arrivata anche dal ministro della Difesa Guido Crosetto, che, sempre su ‘X’ (l’ex ‘Twitter’, di proprietà di Elon Musk), ha inviato un messaggio di sostegno al collega: “Solidarietà al vicepremier e collega Matteo Salvini per le gravi minacce ricevute. Sono sicuro che Matteo non si farà intimidire e continuerà a lavorare per il nostro Paese”.