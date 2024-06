Mimmo Lucano di nuovo sindaco di Riace ed eletto anche al Parlamento Europeo con Avs: la frecciata a Salvini

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Fra chi gioisce per le elezioni 2024 c’è sicuramente Mimmo Lucano, che celebra un doppio trionfo: eletto per la quarta volta sindaco di Riace e anche al Parlamento Europeo con la lista Avs. La vittoria arriva dopo oltre cinque anni di problemi giudiziari, in un momento che lo stesso Lucano ha descritto come la vittoria più significativa e sofferta della sua carriera.

Mimmo Lucano vince le elezioni a Riace: di nuovo sindaco e anche europarlamentare

L’ufficialità della vittoria di Mimmo Lucano è stata accompagnata dai cori dei propri sostenitori, che hanno intonato “Bella ciao”.

“È un’emozione indescrivibile. Per me è la quarta volta questa, forse la più bella, la più sofferta perché è una vittoria che proviene da una storia di sofferenza, di resistenza” ha ammesso Lucano.

Fonte foto: ANSA

Mimmo Lucano ha parlato dell’elezione nel 2024 come quella più bella

“Ovviamente non posso essere ipocrita che questa è la vittoria più importante. Non quella di ieri sera” ha aggiunto.

Mimmo Lucano eletto a Riace: la frecciata a Matteo Salvini

Non è mancato un messaggio, per nulla velato, al “nemico politico” di sempre, Matteo Salvini, che aveva definito Lucano “uno zero”.

“Gli zeri adesso sono a doppia cifra” ha detto Lucano, lanciando la stoccata al leader del Carroccio. “Lo vorrei invitare per venire a Riace visto che cinque anni fa con entusiasmo aveva pensato che tutto era finito. Si è sbagliato e questa è la risposta”.

Il commento di Mimmo Lucano sui risultati delle elezioni Europee e la crescita delle destre

Per Mimmo Lucano, la risposta della piccola Riace è una delle scintille che serviranno a contrastare l’avanzata delle destre in tutta Europa, sancita dalle ultime elezioni.

“La destra avanza in Europa ma la sinistra avanza da Riace. È questo il mio messaggio: dalla periferia dell’Italia è possibile una speranza per l’Europa e per il mondo” ha affermato Lucano.

“Ancora non so come mi dividerò tra gli impegni al Parlamento europeo e quelli da sindaco. Una cosa che sicuramente mi sarà facile è che per me non cambierà il rapporto con la politica vissuta. Io sono uno di tutti e credo di avere gli anticorpi giusti per non creare le distanze con i cittadini e con le persone. Riace ha avuto una storia, un’esperienza fantastica: ha accolto persone in fuga delle guerre e dalle miseria. È un’opera che non si vede perché immateriale ma è questo il nostro biglietto d’avviso”.

Arriva alla fine un breve commento sulle sue vicissitudini con la giustizia. “Antonio Gramsci diceva che bisogna avere sempre il coraggio di continuare e di ricominciare” ha affermato il neo sindaco, per la quarta volta, di Riace.