Milly Carlucci e la rivelazione su Chiara Ferragni e il ritorno in tv, rifiutato l'invito di Ballando

Chiara Ferragni non tornerà in TV partecipando a Ballando con le stelle. Sebbene la padrona di casa Milly Carlucci abbia provato a convincerla, l’influencer non parteciperà alla trasmissione in qualità di ballerina. E sul web spopola già una teoria, che spiegherebbe il reale motivo dietro al rifiuto della Ferragni.

Milly Carlucci: Chiara Ferragni rifiuta l’invito a Ballando

Per spiegare le motivazioni che hanno condotto Chiara Ferragni a rinunciare alla sua partecipazione a Ballando con le stelle è intervenuta prontamente Milly Carlucci.

La conduttrice, durante una recente intervista per TV Sorrisi e Canzoni, non ha nascosto la sua volontà di ospitare l’imprenditrice nel programma, con il ruolo di “ballerina per una notte”.

Si vociferava, inoltre, che questa partecipazione potesse essere il preludio per un ritorno dell’influencer sul piccolo schermo, magari con un ruolo tutto nuovo all’interno del programma della Carlucci.

Tuttavia, la stessa conduttrice ha confermato che Chiara Ferragni non parteciperà alla trasmissione, neppure per il ruolo di una sera.

“Purtroppo non se la sente” ha chiarito la Carlucci.

La teoria che spopola sul web

D’altronde, Chiara Ferragni è alle prese con un periodo della sua vita, sia lavorativa che sentimentale, tutt’altro che positivo.

Reduce dal Pandoro-gate e dalla separazione con Fedez, l’influencer ha recentemente dovuto fare i conti con il dissing tra l’ex e Tony Effe. Un dissing nel quale, suo malgrado, la Ferragni è stata coinvolta in prima persona.

Tuttavia, sul web iniziano fin da subito a diffondersi le prime teorie. Dietro la mancata partecipazione al programma di Milly Carlucci, ci potrebbe essere Selvaggia Lucarelli.

Secondo una teoria che sta circolando sui social, infatti, Ferragni avrebbe rifiutato di partecipare a Ballando con le stelle per evitare un confronto diretto con la Lucarelli, giudice del programma e colei che ha dato il via allo scandalo Balocco.

Il ritorno sulle scene

In ogni caso, nonostante il mancato ritorno in TV, Chiara Ferragni è alle prese con il ritorno sulle scene. Ha infatti preso parte alla Milano Fashion Week.

L’influencer, inoltre, è stata scelta come nuova testimonial per il brand beauty spagnolo Goa Organics.

Milly Carlucci, nel frattempo, si prepara a condurre una nuova edizione di Ballando ricca di grandi nomi. Anche Sonia Bruganelli, I Cugini di Campagna e Federica Pellegrini faranno parte del cast ufficiale dello show.