Millie Bobby Brown denuncia bullismo negli articoli su di lei, l'attrice di Stranger Things accusa la stampa

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Millie Bobby Brown si sente vittima di bullismo. L’attrice 21enne ha pubblicato un video di denuncia su Instagram prendendo spunto dagli articoli che criticavano il suo aspetto fisico e il suo cambiamento negli ultimi anni. Millie Bobby Brown, diventata famosa per aver interpretato Undici nella serie Stranger Things, ha parlato delle difficoltà di “crescere sotto i riflettori”.

Il video-denuncia sul bullismo di Millie Bobby Brown

Nel video Millie Bobby Brown ha letto alcuni titoli e passaggi di articoli che la riguardavano, dicendo che quello non è giornalismo, ma bullismo.

“Si parla tanto di sostenere le giovani donne ma quando arriva il momento è più facile demolirle per fare click”, ha detto l’attrice britannica nel video postato sulla sua pagina Instagram.

Fonte foto: ANSA

Millie Bobby Brown ai Brit Award 2025

Perché Millie Bobby Brown è stata criticata dalla stampa

In questo modo la 21enne ha voluto rispondere alle critiche ricevute per il suo aspetto fisico e per il cambiamento estetico.

Secondo gli articoli citati nel video, la “colpa” di Millie Bobby Brown sarebbe stata quella di sembrare troppo vecchia per la sua età. Il fatto che gli scrittori adulti passino il loro tempo a dissezionare il mio viso, il mio corpo, le mie scelte, è inquietante. Il fatto che alcuni di questi articoli siano scritti da donne? Anche peggio”, ha detto l’attrice.

Nel video Millie Bobby Brown chiama in causa tutte le giovani donne che stanno attraversando una situazione simile, ovvero crescere sotto l’attenzione pubblica. Ho iniziato in questo settore quando avevo 10 anni. Sono cresciuto davanti al mondo, e per qualche motivo, le persone non riescono a crescere con me”, ha spiegato l’attrice.

“Alcuni si comportano come se dovessi restare bloccata nel tempo”

Il ruolo più importante interpretato da Millie Bobby Brown è senza dubbio quello di Undici nella serie Netflix Stranger Things. Nella prima stagione l’attrice aveva appena 10 anni e il normale cambiamento fisico non è stato “accettato” da alcuni fan.

“Si comportano come se dovessi restare bloccato nel tempo, come se dovessi essere ancora come nella prima stagione di Stranger Things. E siccome non lo sono, ora sono un bersaglio”, ha detto l’attrice.

Poi, sempre nel video, l’attrice sposata con il figlio del cantante Jon Bon Jovi è passata a leggere alcuni titoli di articoli che la riguardavano, dicendo che quello non era giornalismo, ma semplice bullismo.