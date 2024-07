Militare dell'antiterrorismo accoltellato a Parigi alla Gare de l'Est, ferito alla spalla: fermato un sospetto

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un militare dell’antiterrorismo è stato accoltellato a Parigi nella serata di lunedì 15 luglio, durante il servizio di pattuglia presso la Gare de l’Est. A diffondere la notizia la polizia parigina, la quale ha confermato che un uomo è stato fermato in qualità di sospetto.

Il militare francese accoltellato a Parigi si trovava in servizio nell’operazione antiterrorismo “Sentinelle”, un vasto programma di monitoraggio creato dopo gli attacchi terroristici del 2015.

La polizia della capitale ha confermato l’incidente avvenuto vicino alla stazione Gare de L’Est, e ha riferito che un sospettato è stato arrestato in seguito all’attacco.

Militare ferito, non è in pericolo di vita

Il ministro dell’Interno Gérald Darmanin scrive su X che il militare colpito “non è in pericolo di vita”. Il ministro delle forze armate, Sébastien Lecornu, ha espresso sempre su X “sostegno e riconoscimento alle nostre forze armate che contribuiscono più che mai a garantire la sicurezza dei francesi”.

Il soldato è stato ferito alla spalla, come ha riferito una fonte della polizia all’AFP. Questa aggressione arriva a meno di due settimane dall’apertura delle Olimpiadi di Parigi, che si terranno dal 26 luglio all’11 agosto.

Chi è il sospettato dell’aggressione al militare a Parigi

La BFMTV ha mostrato alcune immagini dell’arresto dell’uomo sospetto di essere il responsabile dell’attacco al militare dell’operazione Sentinelle a Parigi.

Secondo l’emittente, sarebbe un 40enne con un passato di problemi psichiatrici, naturalizzato francese nel 2006, dopo essere nato a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo.

L’uomo, arrestato intorno alle 22, avrebbe colpito il soldato alla spalla con un coltello dalla lunghezza di circa 30 centimetri.

L’aggressore avrebbe invocato Dio

In base a quanto riportato dal quotidiano Le Parisien, citando fonti della polizia, l’uomo arrestato per l’aggressione al militare francese avrebbe urlato “Dio è grande” in francese prima di sferrare l’attacco.

Non avrebbe pronunciato quindi la formula “Allah akbar“, come riportato da altre testate in precedenza, e si sarebbe qualificato come di fede cristiana presso le forze dell’ordine.

L’aggressore, inoltre, ha un precedente di polizia risalente al 2018 per omicidio, caso per il quale era stato in seguito internato in psichiatria. Allo stato attuale gli era vietato portare armi e lavorare.

Le immagini di videosorveglianza mostrano che l’individuo stava seguendo i militari da diversi minuti prima dell’attacco, secondo i primi elementi dell’indagine. Avrebbe indicato durante il suo arresto di essere passato all’atto perché “i militari uccidono persone nel suo paese”.