Miliardari in Italia sempre più ricchi, in tutto sono 71: a quanto ammonta il loro incredibile patrimonio

Si amplia ulteriormente il divario fra poveri e ricchi in Italia: nel 2024, le fortune dei miliardari italiani sono cresciute di 61,1 miliardi, raggiungendo 272,5 miliardi distribuiti tra 71 individui. Al contempo, oltre 5,7 milioni di persone vivono in povertà assoluta. Giovanni Ferrero è il più ricco con 42 miliardi, seguito da Andrea Pignataro (26,3 miliardi).

Miliardari italiani sempre più ricchi

Nel rapporto Oxfam, “Diseguaglianza: povertà ingiusta e ricchezza immeritata”, presentato al Forum economico mondiale di Davos, si sottolinea come il 5% delle famiglie più ricche possieda il 47,7% della ricchezza nazionale.

Nel 2024 la ricchezza dei miliardari italiani è aumentata di 61,1 miliardi di euro, portando il totale a 272,5 miliardi, distribuiti tra 71 individui, con un guadagno medio di 166 milioni al giorno.

Giorgio Armani, terzo in classifica fra i miliardari italiani

Questa concentrazione di ricchezze è in netto contrasto con la realtà della povertà assoluta: nel 2023, oltre 2,2 milioni di famiglie, pari a 5,7 milioni di persone, vivevano in gravi difficoltà economiche, un dato che non ha mostrato cambiamenti rispetto all’anno precedente.

Chi sono i miliardari italiani

Con un patrimonio di 42 miliardi di dollari, incrementato di 2,9 miliardi rispetto allo scorso anno, Giovanni Ferrero si conferma al vertice della classifica dei miliardari italiani anche nel 2024.

Il noto imprenditore piemontese, simbolo del settore dolciario, ha però visto diminuire la propria ricchezza di 1,8 miliardi rispetto allo scorso aprile (dati Forbes), con una “caduta” dalla 26esima alla 39esima posizione nella classifica globale.

In seconda posizione troviamo Andrea Pignataro, fondatore di Ion Group, che aveva esordito in classifica ad aprile occupando lo stesso posto. Anche Pignataro registra una lieve contrazione nel suo patrimonio, che scende da 27,5 a 26,3 miliardi di dollari.

In generale, i dati negativi sembrano riflettere una tendenza che coinvolge gran parte dei miliardari italiani. Il loro numero infatti è diminuito da 73 a 71, con l’uscita dalla classifica di Luigi Cremonini, magnate della carne, e Federico De Nora, imprenditore nel settore elettrochimico. Di conseguenza, il totale del loro patrimonio si è ridotto da 301,7 a 292,4 miliardi di dollari.

Chi sono gli altri miliardari nella top 10

Il podio dei miliardari italiani vede Giorgio Armani al terzo posto con un patrimonio di 12,3 miliardi, in crescita di 1 miliardo rispetto ad aprile. Piero Ferrari, con il 10% del “Cavallino”, si posiziona quarto, guadagnando 600 milioni e condividendo il posto con Giancarlo Devasini, CFO di Tether.

Massimiliana Landini Aleotti, titolare di Menarini, è la donna più ricca al sesto posto con 6,9 miliardi, seguita da Patrizio Bertelli e Miuccia Prada con 6,2 miliardi. La classifica continua con Sergio Stevanato e Francesco Gaetano Caltagirone.

Qualche altro dato: le donne sono solo il 31% della lista, con un patrimonio complessivo di 60,5 miliardi. La famiglia Del Vecchio è invece la più presente in lista, con sei figli e altri membri, tutti al 13esimo posto con 5,2 miliardi.