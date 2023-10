Milano vuole chiudere il centro alle auto, l'annuncio del sindaco Sala: entro quando dovrebbe arrivare lo stop

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Stop alle auto in centro a Milano. Il sindaco del capoluogo lombardo Giuseppe Sala conferma che il progetto di chiudere al traffico una parte della città è fattibile e potrebbe cominciare molto presto.

Il piano di Sala per un centro di Milano senza auto

Durante il Verde e Blu Festval, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha riproposto il progetto di chiudere al traffico il centro della città in maniera permanente, cambiando radicalmente la viabilità dell’area.

La data è molto più vicina di quanto si possa immaginare. Secondo quanto dichiarato dal primo cittadino, l’obiettivo potrebbe essere raggiunto entro i primi sei mesi del prossimo anno.

“Noi, come Milano, dobbiamo essere pionieri e avere il coraggio e il buonsenso di fare le cose” ha dichiarato Sala, che ha già parlato dell’argomento in passato, proponendo lo stop alle auto private nel cosiddetto Quadrilatero della Moda.

Stop alle auto dal 2024

Il trend di cambiare la viabilità nei centri delle maggiori città per alleggerire o rimuovere completamente il traffico dato dalle automobili è una tendenza che si sta intensificando in buona parte dell’Europa occidentale.

Lo stop alle auto private non significa la totale pedonalizzazione della zona. Sarà infatti concesso l’accesso ai taxi e ai veicoli commerciali per operazioni di carico e scarico, oltre che ai mezzi pubblici. Soltanto quelli privati non potranno più accedere.

“Ho discusso a lungo con gli esponenti delle case di moda che sono interessati e devo dire che ho trovato molto consenso sulla cosa, qualcuno dice addirittura pedonalizziamo, chissà se in futuro ci si potrà arrivare” ha concluso Sala, tornando sul progetto del Quadrilatero della moda.

L’inquinamento a Milano

Bloccare il traffico privato nel centro di Milano potrebbe aiutare a rendere più sicura e soprattutto meno inquinata una delle zone con la maggior concentrazione di polveri sottili d’Europa.

La densità abitativa e la geografia, che vede la città in uno dei punti più bassi e meno ventosi della Pianura Padana, condannano infatti Milano a un’aria insalubre che causa malattie e morti ogni anno.

Soltanto nel 2020 l’Agenzia europea per l’ambiente ha calcolato che nei Paesi UE i morti prematuramente a causa di malattie legate all’inquinamento dell’aria sono stati 330mila.