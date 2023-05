Milano, violentata al parco di Trenno una cittadina americana: soccorsa dai passanti in stato di shock

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Ancora una violenza sessuale a Milano. Una giovane cittadina americana è stata aggredita nel parco di Trenno, nella periferia nord ovest della città. Soccorsa dai passanti in stato di shock, è stata accompagnata alla Clinica Mangiagalli. Nelle ultime settimane sono state numerose le aggressioni di questo tipo nel capoluogo lombardo.

Violentata al parco di Trenno, la ricostruzione

Alle 18:00 circa di venerdì 26 maggio una ragazza americana di 27 anni è stata violentata al parco di Trenno, periferia nord occidentale di Milano.

Secondo quanto riportato dal sito del quotidiano ‘La Repubblica’, la ragazza sarebbe stata soccorsa in stato di shock da alcuni passanti, che avrebbero richiesto l’intervento del 112 alle 18:07.

Fonte foto: Tuttocittà Il quartiere di Trenno, dove è avvenuta la violenza sessuale ai danni della ragazza americana

I primi ad arrivare sul posto sono stati gli agenti della polizia locale, che hanno raccolto la testimonianza della ragazza. L’assalitore sarebbe uno sconosciuto, del quale al momento non si hanno ulteriori informazioni.

Le violenze sessuali a Milano

Da alcune settimane le violenze sessuali a Milano stanno diventando un’emergenza. Il mese scorso una turista francese è stata aggredita alla Stazione centrale e stuprata all’interno di uno degli ascensori.

Pochi giorni dopo una senzatetto aveva subito la stessa sorte in piazza dei Carbonari. Il sindaco Giuseppe Sala ha promesso un aumento delle pattuglie nelle zone più a rischio e un maggiore utilizzo della videosorveglianza.

I soccorsi alla ragazza aggredita

Dopo la polizia locale, sul luogo dell’aggressione è arrivata un’ambulanza che ha portato la giovane americana all’unità di Soccorso Violenze Sessuali e Domestiche della Clinica Mangiagalli di Milano.

Qui sono state effettuate le prime visite mediche e psicologiche, e i sanitari hanno raccolto le generalità e il racconto della ragazza. La vittima ha 27 anni, è di origini statunitensi ma vive a Milano da due anni.

Laureatasi in patria, si è trasferita nel capoluogo lombardo per lavorare come designer, collaborando con alcuni marchi importanti del settore automobilistico italiano.

I pochi dettagli forniti dal suo racconto non hanno permesso di individuare al momenti chi abbia compiuto l’aggressione nei suoi confronti. Una prima ricerca nelle zone tra il parco di Trenno e via Quarenghi non ha prodotto risultati.