Milano, torna a casa dopo una serata e trova dentro i ladri che lo legano e minacciano: caccia ai malviventi

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Quella che doveva essere una piacevole serata estiva con gli amici si è conclusa nel peggiore dei modi. Protagonista della vicenda un ragazzo di 25 anni che dopo essere tornato a casa ha trovato dentro due ladri. Il fatto è accaduto in via Arena a Milano, nei pressi delle colonne di San Lorenzo, nella notte tra sabato 6 e domenica 7 agosto. Sono state ore di paura quelle passate dal giovane, rimasto in balia dei malviventi fino all’arrivo delle forze dell’ordine.

Ladri in casa: cosa è successo al 25enne

Quando il 25enne ha fatto ritorno nel suo appartamento, che sarebbe dovuto essere vuoto perché i genitori erano partiti per le vacanze, era circa mezzanotte e mezza.

Dopo aver aperto la porta si è ritrovato davanti la spaventosa sorpresa. I ladri invece di fuggire lo hanno minacciato all’ingresso con un cacciavite alla gola.

Fonte foto: Virgilio Notizie La via milanese in cui vive il 25enne che è stato rapinato e sequestrato

Preso alla sprovvista e in stato di choc, non è riuscito a difendersi. Così i criminali, come riportato dal Corriere della Sera, hanno preso un guinzaglio del cane, gli hanno legato i polsi e poi lo hanno rinchiuso dentro il bagno. Lì il giovane è rimasto in silenzio, sotto sequestro, per circa 3 ore.

L’allarme dei vicini

A contattare le forze dell’ordine sono stati i vicini di casa, intimoriti dai forti rumori provenienti dall’abitazione dato l’orario insolito. In quegli istanti i malviventi stavano probabilmente provando a scardinare la cassaforte.

La polizia è intervenuta immediatamente sul posto, ma al passaggio delle volanti i due ladri si sono dileguati. Sarebbero fuggiti calandosi dal tetto. Non è chiaro cosa siano riusciti a portare via.

La caccia è subito partita in tutta la zona, che si trova a pochi passi dai locali della movida milanese. Tutta l’area è stata passata al setaccio, ma dei malviventi nessuna traccia. Attualmente sono ancora ricercati dagli investigatori della Mobile per sequestro e rapina.

Soccorso il giovane rapinato

Quando gli agenti di polizia sono giunti presso la via dell’appartamento hanno sentito il ragazzo chiedere aiuto da un balconcino del bagno. Dopo essere stato slegato, ha raccontato l’incubo vissuto.

Fortunatamente non ha riportato ferite, ma la paura è stata tanta. Secondo quanto messo a verbale, i ladri avevano l’accento sudamericano. Per compiere il furto si sarebbero coperti il volto e avrebbero utilizzato dei guanti.