Milano, si rompe una tubatura: strada allagata, un quartiere e 500 persone senz’acqua

Il quartiere San Siro a Milano in difficoltà per la rottura di una tubatura. È accaduta in via Civitali: qui la strada si è allagata creando diversi disagi per gli abitanti della zona, rimasti senza acqua.

Quartiere di Milano allagato, cos’è successo

Una tubatura dell’acquedotto presente sotto il manto stradale si è rotta intorno alle 5.30 di mattina di domenica 11 agosto.

Pronto l’intervento dei tecnici che hanno provato a limitare i danni e a ripristinare al più presto la rete idrica, non senza qualche difficoltà.



Via Civitali si trova a Milano in zona San Siro, a nord ovest della città

San Siro senz’acqua: colpa di una tubatura rotta

Non solo zona San Siro, la mancanza di acqua causata dalla rottura ha impattato anche sulle vicine vie Morgantini, Zamagna e Aretusa.

L’allagamento è stato risolto in poco tempo grazie al lavoro dei Vigili del Fuoco.

Tuttavia l’acqua non ha fatto ritorno a sei ore dal momento in cui si è rotta la tubatura.

Tubatura rotta a Milano: le cause dei disagi e i rimedi

Incerte le cause della falla nei tubi. Secondo le prime ricostruzioni, a saltare sarebbe stato un collegamento sotto il manto stradale, in un tratto che già in passato aveva dato problemi alla città di Milano.

Ai cittadini, vittime di questa problematica, è stato lasciato un idrante con un rubinetto.

Secondo quanto comunicato dagli addetti, la fornitura dovrebbe essere ripristinata nel pomeriggio.