Milano, si finge tecnico del gas e deruba due anziani: bottino da 45mila euro tra Rolex e monili in oro

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Una malcapitata coppia di anziani residente a Milano è stata vittima di una clamorosa truffa da 45mila euro. Un malvivente si è finto tecnico del gas ed è riuscito a derubare le povere vittime nel loro appartamento, situato in un condominio di via Marco Ulpio Traiano, nei pressi di viale Certosa. Il furto si è consumato nel corso della mattina di martedì 30 agosto.

L’escamotage del finto tecnico del gas

Non è certo un segreto che le persone anziane siano le vittime preferite di ladri e truffatori. Questa volta a essere derubati sono stati un uomo di 74 anni e una donna di 71 anni, marito e moglie. Il furto è stato ricostruito nei dettagli dalla polizia.

Poco prima dell’ora di pranzo, tra le 12,30 e le 13, l’anziana era tornata nel condominio e aveva preso l’ascensore per salire nel suo appartamento.

Fonte foto: Virgilio Notizie Il furto è avvenuto in un appartamento di via Marco Ulpio Traiano, nella zona nord-ovest di Milano

In quel momento insieme a lei è entrato nel palazzo un uomo, il fantomatico tecnico del gas. Fingendo di aver telefonato all’amministratore dello stabile, è riuscito a convincere la donna per entrare in casa e controllare le condutture del gas.

I Rolex e i gioielli

La 71enne, per nulla insospettita, ha fatto varcare la porta d’ingresso all’uomo.

Una volta dentro, conquistata la fiducia della vittima, il truffatore ha chiesto a lei e al marito che in quel momento era in casa di raccogliere tutti gli oggetti preziosi presenti per non interferire con le operazioni e con la strumentazione.

La coppia di anziani ha così poggiato tutto sul frigo all’interno di un sacchetto: due orologi Rolex per un valore complessivo di 25mila euro e alcuni monili in oro da 20mila euro.

La fuga del truffatore

Nel giro di pochi istanti il finto tecnico del gas ha spiegato di dover prima fare una importante verifica al piano inferiore ed è uscito portandosi dietro la refurtiva.

Del truffatore si sono perse le tracce. È stato descritto come un uomo di nazionalità italiana di circa 40 anni. Stando alle indiscrezioni, la mattina del furto aveva indossato una mascherina chirurgica anti Covid.