Milano, scontro tra auto e bus: feriti i due conducenti, uno è grave. L'ipotesi del malore alla guida

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Uno schianto all’alba. Intorno alle 6:45 della mattina di mercoledì 28 dicembre, a Milano, un’auto e un bus si sono scontrati in via Gozzoli, in prossimità di un incrocio. I due conducenti sono rimasti feriti, quello alla guida della vettura, un 74enne, sarebbe stato trasportato all’ospedale in codice rosso. Verserebbe in gravi condizioni, ricoverato nel reparto di rianimazione.

La dinamica

Alle 6:45, all’altezza di un incrocio di via Benozzo Gozzoli, un’auto e un bus si sono scontrati.

L’autista del mezzo pubblico, che in quel momento era fortunatamente vuoto, è stato trasportato in codice verde all’ospedale San Carlo.

Fonte foto: Virgilio Notizie Via Benozzo Gozzoli a Milano, dove è avvenuto lo scontro tra auto e bus

Più gravi le conseguenze dell’uomo alla guida della macchina, un 74enne estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco e preso in carico dal 118, che lo soccorso in arresto cardiaco e poi l’ha accompagnato in codice rosso al San Carlo.

Sarebbe ricoverato in rianimazione.

La dinamica è in corso di accertamento da parte della polizia locale.

La posizione dei veicoli

Secondo ‘Milano Today’, dalla posizione dei veicoli risulterebbe evidente che sia stata l’auto a invadere la corsia di marcia del mezzo pubblico.

L’ipotesi del malore

Al momento, secondo quanto riportato dall’Ansa, non si escluderebbe nessuna ipotesi.

Tra le più accreditate ci sarebbe quella relativa a un possibile malore accusato dal 74enne appena prima dello scontro con l’autobus.