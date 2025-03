Milano, rapina e accoltellamento dello studente spagnolo sull'autobus: fermati quattro ventenni egiziani

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 4 fermi il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Milano, dove giovani cittadini egiziani sono stati fermati per una rapina pluriaggravata ai danni di tre ragazzi spagnoli. L’episodio è avvenuto il 22 febbraio in viale Romagna, quando i giovani sono stati aggrediti mentre si trovavano su un autobus.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto poco prima delle ore 06.00 del 22 febbraio, quando gli agenti delle volanti sono giunti in viale Romagna 47 in seguito a una segnalazione di rapina con accoltellamento. I ragazzi spagnoli, dopo una serata in discoteca, si trovavano sull’autobus della linea 90 diretti alla stazione di Milano Lambrate. Grazie alle immagini delle telecamere e all’analisi dei profili social, i poliziotti hanno identificato i quattro indagati che, approfittando della fermata, hanno scippato una collanina e derubato un altro giovane.

L’aggressione e le indagini

Una volta scesi dall’autobus, un 22enne spagnolo è intervenuto in soccorso di un amico, venendo però aggredito con una coltellata al fianco destro e minacciato con un coltello. I quattro egiziani si sono poi dileguati, mentre il ferito è stato trasportato in codice giallo all’Ospedale Fatebenefratelli e dimesso con prognosi di 10 giorni.

Arresti e misure cautelari

Il 27 febbraio, durante un’operazione della Squadra Mobile, gli agenti hanno individuato in piazzale Loreto l’autore materiale delle lesioni, un 20enne incensurato trovato in possesso di un coltello a serramanico. Poco dopo, in via Oropa e viale Monza, sono stati fermati gli altri tre indagati: un 21enne senza fissa dimora, un ventenne irregolare e un 22enne con permesso di soggiorno scaduto. I quattro sono stati associati alla casa circondariale di San Vittore e posti a disposizione della Procura della Repubblica di Milano.

Contesto e ulteriori arresti

I provvedimenti si inseriscono nei servizi di contrasto ai reati predatori. Nel fine settimana, la Polizia ha fermato un 22enne egiziano per una rapina a una 70enne italiana e arrestato due giovani egiziani per una rapina a un 16enne italiano. La Procura ha convalidato gli arresti, associando i due indagati a San Vittore e al Beccaria.

