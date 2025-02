Milano, quattro arresti per spaccio e furto: droga lanciata dal finestrino dell'auto e turista derubata

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di quattro arresti il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Milano. Tre cittadine bulgare e un cittadino albanese sono stati fermati per furto aggravato e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Ne dà notizia il sito della Polizia di Stato.

Arresto per spaccio di droga

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Squadra Mobile hanno seguito un’autovettura con a bordo un 35enne albanese. Partito da Largo San Valentino, l’uomo ha parcheggiato in via Marinella, per poi tornare a piedi in Largo San Valentino e aprire un’altra auto con una chiave. Dopo aver ripreso la marcia, ha accelerato in via Sabaudia e lanciato un oggetto dal finestrino. Fermato in Piazzale Loreto, è stato trovato in possesso di 630 euro in contanti e 0,80 gr di cocaina nell’auto. In via Sabaudia, è stata recuperata un’altra bustina con 13 gr di cocaina. Nell’auto parcheggiata in via Marinella, sono state trovate 15 buste contenenti circa dieci dosi di cocaina ciascuna, per un totale di 200 gr.

Furto in un negozio

Contemporaneamente, durante un servizio di antiborseggio, gli investigatori hanno individuato tre cittadine bulgare in un negozio. Fingendosi clienti, hanno osservato borse e zaini. Avvicinatesi a una turista 43enne, l’hanno circondata e, approfittando della situazione, le hanno sottratto il portafogli. Fermate mentre si spartivano il bottino, sono state trovate in possesso di 315 euro e 530 franchi svizzeri in contanti. La vittima, ignara del furto, è stata informata dagli agenti.

