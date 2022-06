Milano, le mani della 'ndrangheta sulle Olimpiadi invernali: arrestato Pietro Paolo Portolesi

Le mafie si sono volute e tra quelle maggiormente attente alle possibilità di fare affari c’è sicuramente la ‘ndrangheta. Lontano dalla Calabria, gli esponenti delle nuove generazioni affondano i tentacoli in più settori, soprattutto quello del movimento terra. L’ultimo episodio venuto alla luce grazie al blitz della Direzione investigativa antimafia (Dia) ha portato ai domiciliari un affiliato a un clan radicato nel Torinese, Pietro Paolo Portolesi. Il tutto ha a che fare con le Olimpiadi di Milano-Cortina del 2026, più precisamente col Villaggio Olimpico che ospiterà gli atleti, ricavato grazie alla riqualificazione dello scalo ferroviario Porta Romana, a Milano.

Chi è Pietro Paolo Portolesi

Pietro Paolo Portolesi ha 53 anni e ha già rimediato una condanna definitiva per associazione mafiosa, legato alla cosca di Volpiano, a Torino.

Di origini calabresi, precisamente di Platì (provincia di Reggio Calabria), è residente da tempo a Milano.

Fonte foto: IPA

Secondo quanto ricostruito dalla Dia, un’impresa a lui riconducibile sarebbe entrata come “sito di conferimento delle macerie” nelle opere “in corso di esecuzione all’interno del cantiere per la realizzazione (anche) del Villaggio Olimpico per i Giochi invernali“.

Il tutto evidenziato nell’ordinanza firmata dal giudice per le indagini preliminari, Anna Calabi.

Il ruolo di Portolesi nel cantiere del Villaggio Olimpico

Portolesi è stato arrestato: formalmente risultava un semplice autista di camion, ma secondo gli inquirenti sarebbe stato il “dominus” delle quattro aziende (Medi Opere, Legnano Ecoter, Handling Rose e Dismantle Eu), tutte del settore nel settore edile-movimento terra, attive soprattutto per la raccolta di materiale demolito o di scarto e intestate a presunti prestanome, tra cui la figlia, per risultare ‘pulite’ e partecipare alle gare.

Quest’ultima è indagata insieme al padre.

Un altro figlio, invece, veniva “stipendiato senza fare nulla“, come recita un passaggio dell’ordinanza diffuso dall’Ansa.

Attraverso una delle società riconducibili a Pietro Paolo Portolesi, Medi Opere, quest’ultimo avrebbe preso subappalti pure all’Ortomercato di Milano e per la bonifica di un terreno inquinato a Buccinasco, in periferia.

Portolesi e il narcotraffico

Ma gli inquirenti ritengono che Portolesi sia anche altro.

Secondo loro, infatti, sarebbe persino il factotum “di un boss del narcotraffico“.

Nell’ambito delle indagini sul Villaggio Olimpico, a Portolesi è contestata un’appropriazione indebita ai danni delle casse delle società da oltre 300 mila euro: gli investigatori hanno sequestrato le quote delle società a lui riconducibili e altri beni per un valore di oltre 5,5 milioni di euro.