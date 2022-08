Milano, inseguiva donne col monopattino e le violentava: arrestato 21enne con precedenti per maltrattamenti

Le inseguiva col monopattino, poi le obbligava ad avere rapporti sessuali con lui. In seguito, si dava alla macchia sempre a bordo del suo mezzo. Ora il presunto stupratore seriale si trova agli arresti domiciliari.

Inseguiva le vittime col monopattino

Il modus operandi del 21enne, riconosciuto da tutte e 4 le vittime che avevano denunciato, era lo stesso: si avvicinava furtivamente alle donne a bordo del suo mezzo, dal quale scendeva per poi aggredire alle spalle e “costringeva le giovani ragazze a subire atti sessuali”, scrive ‘Repubblica’.

Una volta consumata la violenza sessuale, il 21enne fuggiva a bordo del suo monopattino.

Il 21enne si trova adesso agli arresti domiciliari

4 le denunce sulle quali stavano indagando gli inquirenti.

Il presunto assalitore, un 21enne, si sarebbe macchiato di violenza sessuale contro almeno 4 donne da maggio a giugno 2022.

La cronologia degli eventi

Il primo episodio, secondo la ricostruzione fatta dagli investigatori della squadra mobile guidata dal dirigente Marco Calì, risale al 27 maggio.

Due vittime in due vie diverse: la prima, 33 anni, in via Ripamonti, sorpresa alle spalle per poi essere gettata in terra; la seconda, 29 anni, nei pressi di piazza Medaglie D’Oro.

Il terzo episodio è datato 14 giugno ai danni di una giovanissima di 20 anni, aggredita alle spalle mentre parlava al cellulare e gettata sull’asfalto.

Il 20 giugno, infine, l’ultimo dei 4 episodi: una ragazza di 23 anni è stata seguita per diversi metri all’uscita della palestra, nei pressi di viale Toscana.

Le indagini e l’arresto

Tanti gli elementi che hanno incastrato il 21enne accusato di essere lo stupratore del monopattino.

In primo luogo, il presunto assalitore viaggiava a bordo di un monopattino simile a quello ripreso e segnalato sul luogo in cui si sarebbero registrate le violenze.

Anche il suo abbigliamento coincideva con quello descritto, così come le celle agganciate dal suo telefono corrispondevano alle zone e agli orari in cui si sono consumati i 4 eventi denunciati.

Ora per il 21enne sono stati disposti gli arresti domiciliari su richiesta del pm Pasquale Addesso dal gip Roberto Crepaldi.

Secondo ‘Repubblica’, il 21enne avrebbe dei precedenti per maltrattamenti alla madre.

Nello stesso giorno dell’arresto del 21enne, lunedì 29 agosto, Milano è stato il teatro di un altro terribile caso di violenza sessuale: una 16enne ha rivelato di essersi risvegliata in piazza Castello con i pantaloni abbassati.