Milano, giovane si accascia sulla scala della metro e muore in ospedale: è giallo

Giallo a Milano, dove un giovane, nella mattinata di martedì 3 gennaio, si è accasciato su una scala mobile mentre scendeva alla stazione di Corvetto della linea gialla della metropolitana. Il ragazzo è poi morto in ospedale.

La prima ricostruzione dei fatti

Secondo la prima ricostruzione dei fatti riportata da ‘La Repubblica’, il giovane è stato visto avvicinarsi alla scala mobile in condizioni già critiche. A dare l’allarme sono stati dei passeggeri, che hanno richiesto l’intervento del 118.

Il personale sanitario ha cercato di rianimarlo e l’ha portato in ospedale dove, però, è deceduto.

L'uomo si è accasciato su una scala mobile alla stazione di Corvetto della linea gialla della metropolitana di Milano.

L’ipotesi

L’uomo, stando alle prime informazioni riferite da ‘La Repubblica’, sarebbe un senzatetto di età compresa fra i 25 3 i 30 anni, che viveva nella zona di piazzale Lodi, una piazza che ospita una fermata della metro e che è separata da Corvetto da una sola fermata intermedia.

‘Today’ riporta la presenza di una scia di sangue in Piazza Lodi che porta verso l’ingresso della metropolitana.

Sul corpo non sono stati trovati segni di violenza. Il giovane potrebbe essere stato vittima di un malore e si sarebbe trascinato alla stazione della metropolitana per chiedere aiuto.

Le indagini

Gli agenti della Questura di Milano stanno indagando sulla morte del giovane che è stato visto accasciarsi su una scala mobile mentre scendeva alla stazione di Corvetto della linea gialla della metropolitana meneghina.

I precedenti

Venerdì mattina è stato trovato il corpo senza vita di un altro senzatetto. Il ritrovamento è avvenuto alle 11:30 del mattino in via Costantino Baroni.

Il 16 dicembre un 40enne senza fissa dimora è stato trovato morto in via Giuseppe Ferrari, nei pressi della stazione Garibaldi. In quello stesso punto nei mesi precedenti erano morti altri tre clochard.