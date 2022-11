Milano, farina sull'Art Car di Andy Warhol: il blitz degli attivisti del clima alla Fabbrica del Vapore

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Gli attivisti del clima di “Ultima Generazione” colpiscono ancora. Questa volta a finire nel loro mirino è stata una famosa Art Car di Andy Warhol, esposta a Milano alla Fabbrica del Vapore nell’ambito della mostra intitolata “La pubblicità della forma”. Si tratta dell’ennesima azione di protesta del collettivo in musei ed esposizioni d’arte finalizzata a lanciare l’allarme sul collasso climatico.

Farina sull’opera di Andy Warhol: cosa è successo a Milano

Il nuovo blitz degli attivisti è avvenuto intorno alle 11 di venerdì 18 novembre. Una decina di ragazzi e ragazze, tutti entrati regolarmente pagando il biglietto all’ingresso della mostra, hanno improvvisamente lanciato il contenuto di alcuni sacchi di farina su una delle leggendarie Art Cars di Andy Warhol, la Bmw M1.

Il gesto ha provocato una nuvola di fumo nella sala: sarebbero stati otto i chili di farina gettati sull’opera d’arte. Subito dopo due giovani si sono incollate le mani ai finestrini della macchina, mentre il resto del gruppo ha iniziato a far esplodere a terra palloncini di vernice, per poi incollarsi al pavimento.

Fonte foto: ANSA L’Art Car di Andy Warhol ricoperta di farina dopo il blitz del collettivo ambientalista

Quanto vale l’Art Car Bmw M1

Come reso noto da Stefano Lacagnina, producer della mostra “Andy Warhol: La pubblicità della forma”, gli attivisti sono riusciti ad accedere regolarmente con i sacchetti nascosti nelle tasche.

“Hanno cosparso completamente la macchina” ha detto, sottolineando che si tratta di un pezzo molto importante. “Era la prima volta che veniva esposto in mostra e ha un grande valore, circa 10 milioni“.

In seguito al blitz degli attivisti l’evento è stato chiuso al pubblico e la Questura si è messa al lavoro per identificare tutti i responsabili. In merito alla Bmw M1 ricoperta dalla farina, Lacagnina ha affermato che “ora dobbiamo capire cosa fare”.

I precedenti attacchi alle opere d’arte

Nelle ultime settimane gli attivisti di vari gruppi ambientalisti hanno compiuto analoghi gesti di protesta in diverse parti del mondo. L’Art Car esposta alla Fabbrica del Vapore non è stata la prima opera di Warhol a essere colpita. Recentemente alcuni membri del collettivo “Stop Fossil Fuel Subsidies Australia” si sono incollati alla sua celebre Campbell’s Soup in una sala della National Gallery di Canberra.

Nelle scorse settimane, in occasione di una mostra su Van Gogh a Roma, tre giovani avevano lanciato una minestra di verdura contro il quadro Il seminatore, mentre a Vienna altri due attivisti del clima avevano imbrattato un quadro di Gustav Klimt esposto al Leopold Museum.

A ottobre due giovani del gruppo “Just stop oil” erano invece entrate in una sala della National Gallery di Londra e avevano imbrattato con della salsa di pomodoro una delle versioni dei Girasoli di Van Gogh. La stessa cosa era successa poco dopo, ma con del purè di patate, a un quadro di Monet nel Museo Barberini di Potsdam, in Germania.