Milano, donna uccisa a coltellate in casa: fermato il marito, si è costituito ai carabinieri

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Femminicidio a Milano, in zona Barona, nella giornata di mercoledì 30 novembre 2022. La vittima è una donna, della quale non si conoscono ancora le generalità, uccisa in casa in via Lope de Vega 1. L’autore dell’omicidio sarebbe il marito della donna che è stato bloccato da alcune volanti dei carabinieri poco dopo l’uccisione della donna.

Femminicidio a Milano, la ricostruzione

Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera la polizia è intervenuta sul posto dopo la segnalazione dello stesso killer. L’uomo, stando a una prima ricostruzione, avrebbe ucciso la moglie con diverse coltellate e all’arrivo delle forze dell’ordine per la donna non c’era più nulla da fare.

Arrivati in via Lope de Vega 1, luogo dell’ennesimo femminicidio in Italia, la polizia ha trovato la donna in una pozza di sangue e priva di vita. Intanto il marito-killer si era allontanato dall’abitazione, ma aveva chiamato l’Arma per costituirsi.

Fonte foto: Virgilio Notizie

Fermato il marito killer

L’uomo autore del femminicidio avvenuto a Milano mercoledì 30 novembre 2022 sarebbe di origini egiziane. Come sottolineato dal Corriere della Sera è stato proprio lui a costituirsi ai carabinieri dopo l’omicidio della moglie.

Dopo aver ucciso la donna, infatti, il killer aveva chiamato la polizia per confessare l’omicidio e proprio mentre si trovava al telefono con loro, passando per via Liguria, ha visto passare una volante dei carabinieri. Alle forze dell’ordine intercettate in strada l’uomo ha ribadito quanto detto alla polizia ed è stato sottoposto al fermo. Il killer, che verrà sentito nelle prossime ore per la convalida del fermo, è stato trasportato in caserma.

I numeri dei femminicidi in Italia

Solo qualche giorno fa, il 25 novembre, è stata celebrata la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. In quell’occasione è stato sottolineato come siano state ben 104 le vittime di femminicidio in Italia nel 2022, con i nomi delle vittime che sono stati proiettati a Palazzo Chigi per sensibilizzare sempre più i cittadini su una piaga purtroppo presente nella società.

La maggior parte delle vittime, come quella di Milano di mercoledì 30 novembre 2022, sono state uccise da mariti, fidanzati o dalla cerchia più intima e gelosa. È infatti un dato, si legge nella relazione, che il 57,4% dei femminicidi è opera del partner, il 12,7% dell’ex.

Il Senato, proprio negli scorsi giorni, ha approvato all’unanimità con 139 voti a favore il disegno di legge per l’istituzione di una commissione bicamerale di inchiesta sui femminicidi e su ogni forma di violenza di genere.