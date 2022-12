Milano, donna muore travolta da un treno all'alba nel giorno dello sciopero. Ritardi sulla rete ferroviaria

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Tragedia sui binari. Una donna di 58 anni è morta alla stazione di Lambrate, a Milano, travolta da un treno all’alba, nel giorno dello sciopero, venerdì 16 dicembre. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo, il personale del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso. Macchinista sotto shock, ritardi sulla rete ferroviaria.

La dinamica

Una donna, di cui non è stata diffusa l’identità, ancora le generalità, è morta intorno alle 6 di venerdì 16 dicembre alla stazione di Lambrate, travolta da un treno transitato sul binario 11.

Lo stesso binario, così come il 10 e il 12, è stato chiuso, per poi essere riaperto.

La stazione di Lambrate, a est di Milano

Il macchinista, un uomo di 59 anni come riportato dall’Ansa, sarebbe stato trasportato all’ospedale in codice verde: è sotto shock.

Il recupero del cadavere e le indagini

Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco, intervenuti con quattro mezzi secondo quanto riferito dall’Adnkronos.

Le condizioni del cadavere erano tali da non permettere, sul momento, il riconoscimento: i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Secondo l’Ansa, si tratterebbe di una donna di 58 anni.

Sul posto anche la Polizia ferroviaria, che si sta occupando delle indagini per ricostruire la dinamica.

Tra le ipotesi, al momento non si escluderebbe quella del suicidio.

Ritardi sulla rete ferroviaria

L’incidente ha avuto ripercussioni sulla rete ferroviaria, già alle prese con lo sciopero.

Alle 7:30, Rete ferroviaria italiana ha segnalato ritardi e rallentamenti “fino a 20 minuti” per i treni provenienti da Bologna e da e per Genova.

Alle 8:15, invece, la comunicazione del ritorno alla regolarità della circolazione in prossimità di Milano Lambrate “dopo l’autorizzazione alla ripertenza dei treni concessa dalle autorità competenti intervenute sul posto”. Persistono però dei ritardi, con “rallentamenti fino a 15 minuti per 9 treni Alta Velocità e 4 Intercity, fino a 20 minuti per 20 treni Regionali“.