Milano, crollo in un edificio in costruzione: ci sono feriti. La situazione

Alcune persone sono rimaste ferite a Milano in seguito a un crollo verificatosi in un edificio in costruzione in viale Carlo Espinasse, al civico 101, attorno alle ore 13,20 di venerdì 8 luglio 2022. A crollare, stando alle prime informazioni, è stata un’armatura di soletta. I feriti sono operai che stavano lavorando nel cantiere. Uno di loro è rimasto incastrato sotto le macerie e si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per liberarlo. Fortunatamente, nessuno dei feriti è in gravi condizioni di salute.

La ricostruzione dei fatti

Secondo la prima ricostruzione dei fatti riportata dal ‘Corriere della Sera’, sembra che durante alcuni lavori in un edificio in costruzione, un’armatura di soletta di circa 150 metri quadri sia crollata su un’impalcatura.

Il bilancio dei feriti

Sarebbero quattro le persone rimaste coinvolte nel crollo del solaio a Milano. Si tratterebbe di operai impegnati nei lavori del cantiere. Delle quattro persone, solo una è stata estratta dalle macerie dai Vigili del Fuoco. Nessuno è in gravi condizioni di salute.

In particolare, un 26enne è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda per un trauma alla gamba; un 24enne precipitato da 6 metri d’altezza è stato portato al San Carlo per una ferita al ginocchio; un 63enne e un 22enne sono stati trasportati in codice verde al Fatebenefratelli (il primo per un trauma al naso e il secondo in seguito alla caduta dal ponteggio).

L’intervento dei soccorritori

Sul posto, come riporta ‘Il Giorno’, oltre ai Vigili del Fuoco sono intervenute 4 ambulanze e un’automedica. Presente anche la Questura. Il nucleo cinofilo è intervenuto per escludere la presenza di altre persone sotto le macerie. Degli accertamenti relativi all’individuazione delle cause del crollo, invece, si sta occupando lo speciale Nucleo che indaga sugli infortuni sul lavoro degli agenti della Polizia Locale.