Milano, cede grata in strada: donna precipita per 6 metri, è grave

Una donna è precipitata per 6 metri a causa del cedimento di una grata di un palazzo a Milano, in via Falconi, a due passi dal Naviglio Martesana.

Cosa è successo

I Vigili del Fuoco sono intervenuti attorno alle ore 13,45 di mercoledì 5 ottobre 2022 per recuperare la donna, una pensionata di 69 anni, che ha fatto un volo di 6 metri in seguito al cedimento della grata.

Sono in corso gli accertamenti di rito per quanto riguarda le eventuali responsabilità dell’incidente.

Come sta la donna

Nella caduta, stando a quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, la donna ha riportato la frattura del femore e un forte trauma toracico, ma non risulta in pericolo di vita. Al momento, la pensionata è in osservazione all’ospedale San Raffaele, dove è stata trasportata in codice giallo dai sanitari del 118.

I precedenti

Un caso simile si era verificato nel mese di gennaio del 2021 nel parcheggio del Mediaworld in via Rubattino, all’angolo con via Pitteri, sempre a Milano. In quell’occasione, due ragazzi di 34 e 31 anni stavano fumando una sigaretta con alcuni amici quando improvvisamente una grata metallica del parcheggio sotterraneo del negozio ha ceduto. I due avevano fatto un volo di 4 metri, riportando ferite gravi.

Nel gennaio del 2020, invece, un uomo di 37 anni è stato denunciato per lesioni volontarie grave, con l’accusa di aver manomesso il 23 dicembre 2019 una grata del marciapiede di via Melchiorre Gioia, provocando in questo modo la caduta di una donna. Quest’ultima, in seguito alla caduta, era stata ricoverata in prognosi riservata. Il 28 dicembre un cittadino aveva segnalato la presenza di un’altra grata aperta, manomessa dalla stessa persona, ripresa dalle telecamere.