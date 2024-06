Mike Tyson sta male, rinviato il match di boxe contro Jake Paul su Netflix: il malore in aereo e le ultime

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il tanto atteso match di boxe tra Tyson e Jake Paul, originariamente in programma per il prossimo 20 luglio, è stato rinviato a causa delle non perfette condizioni di salute di “Iron Mike”, che recentemente ha accusato un malore a bordo di un aereo.

L’annuncio degli organizzatori dell’evento

Gli organizzatori dell’evento, che sarebbe stato trasmesso su Netflix, hanno annunciato la decisione di rinviare la sfida tra Mike Tyson e Jake Paul, alla luce del “recente riacutizzarsi di un’ulcera” a causa della quale “Iron Mike” “non sarà in grado di allenarsi a pieno regime nelle prossime settimane”.

Cosa è successo a Mike Tyson e come sta

A fine maggio, durante un volo dell’American Airlines partito da Miami e diretto a Los Angeles, Mike Tyson, che si trovava in prima classe, ha accusato un malore, con giramenti di testa e nausea. L’aereo è atterrato ma è rimasto fermo in pista, così da consentire l’intervento di personale medico e paramedico a bordo. L’entourage di Tyson ha poi fatto sapere che “Iron Mike” era stato colpito dal riacutizzarsi di un’ulcera. “Per fortuna – aveva commentato un suo portavoce – Mike ha risposto alla grande. Siamo grati al personale medico che lo ha soccorso prontamente”.

L’ex campione di boxe Mike Tyson, in occasione della conferenza stampa del 16 maggio scorso di presentazione della sfida di pugilato contro Jake Paul, successivamente rinviata.

A quando sarà rinviato il match tra Mike Tyson e Jake Paul

Gli organizzatori dell’evento hanno comunicato che il match tra Mike Tyson, 57 anni, e lo youtuber Jake Paul, 27 anni, verrà “riprogrammato in una data nella parte finale dell’anno, dopo che Mike avrà potuto riprendere gli allenamenti senza limitazioni e dopo che entrambi i pugili avranno avuto a disposizione lo stesso periodo per prepararsi”.

Il primo annuncio della sfida di pugilato tra Tyson e Jake Paul è stato accompagnato da diverse critiche, considerata l’età avanzata dell’ex pugile, che si è ritirato dal ring nel 2005. Mel novembre del 2020 era tornato a combattere in California contro Roy Jones Jr., in un evento che aveva suscitato perplessità tra gli amanti della boxe e tra chi conservava un ricordo scintillante di Mike Tyson. La sfida era terminata in pareggio.