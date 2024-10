Mike Bongiorno e la reazione della moglie Daniela Zuccoli durante le riprese della serie Rai sul conduttore

Lunedì 21 ottobre e martedì 22 ottobre va in onda su Rai 1 la miniserie Mike, dedicata a Mike Bongiorno, conduttore che ha fatto la storia della televisione italiana. Di lui, e della serie stessa, ha parlato la moglie Daniela Zuccoli.

L’intervista di Daniela Zuccoli al Nove

Domenica 20 ottobre, Daniela Zuccoli è stata ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, sul Nove: “È come se Mike fosse vivo, tutti i giorni, si parla sempre di lui. Alla prima tutti piangevano, io l’ho vista più volte e piango tutte le volte che la vedo. Perché è commovente, ma è tutto vero. Voi non ci credete, ma è tutto vero”.

E ancora:

“Sono i dolori e le sofferenze che fanno diventare forti. Lui è stato sempre buono e generoso, gli ultimi giorni della sua vita lui era un uomo sereno, diceva che aveva avuto una vita bellissima. Raccontava a Leonardo (uno dei figli, ndr) e ai suoi amici: ‘Non disperate mai, a me è successo di tutto e adesso sono un uomo fortunato, ho avuto una vita bellissima'”.

Fonte foto: IPA Mike Bongiorno e Daniela Zuccoli

La reazione della moglie sul set della serie Mike

Toccante il dettaglio su Daniela Zuccoli fornito dall’attore Claudio Gioè, che interpreta Mike Bongiorno nella serie, ai microfoni di Repubblica: “C’è stata molto vicina, una presenza magica. È stato emozionante conoscerla, è venuta sul set per il mio primo ciak e si è commossa. È stato importante avere vicino una persona che ha amato Mike per 40 anni e vedeva noi che lo rievocavamo in modo amorevole. Mi ha detto: ‘Ovviamente non sei Mike, ma da lontano ho provato una grande emozione, me lo hai ricordato tanto'”.

Il retroscena sulla carriera di Mike Bongiorno

Mike Bongiorno non aveva pensato di lavorare in tv.

Anzi, voleva fare l’avvocato, come suo padre. Il genitore, rivela però Daniela Zuccoli, “da americano, voleva che si facesse da solo. L’ha indirizzato verso una strada diversa”.

Una carriera incredibile, ma “anche dopo il successo lui è rimasto sempre molto umile“.

Gli ascolti della prima puntata della serie Mike

La prima puntata, andata in onda lunedì 21 ottobre, è stata apprezzata dai telespettatori.

La serie, infatti, ha chiuso davanti al Grande Fratello su Canale 5, con 3,4 milioni di persone (19,5%) contro le (quasi) 2,3 milioni che hanno guardato il reality di Mediaset (18,2%).

Chi era Mike Bongiorno

Michael Nicholas Salvatore Bongiorno, conosciuto da tutti in Italia come Mike, era nato a New York il 26 maggio 1964.

È morto a Monte Carlo l’8 settembre 2009.

Conduttore televisivo, radiofonico ma anche partigiano, è considerato tra i padri fondatori della televisione in Italia.

Ha avuto tre mogli:

Rosalia Maresca, cantante lirica sposata l’11 aprile 1948 a New York: matrimonio dichiarato nullo nel 1952 perché lei non voleva figli;

cantante lirica sposata l’11 aprile 1948 a New York: matrimonio dichiarato nullo nel 1952 perché lei non voleva figli; Annarita Torsello, giornalista sposata l’11 ottobre 1968 a Parigi: divorzio nel 1970;

giornalista sposata l’11 ottobre 1968 a Parigi: divorzio nel 1970; Daniela Zuccoli, stilista e produttrice tv, sposata a Londra il 23 marzo 1972.

Da Daniela Zuccoli, Mike Bongiorno ha avuto tre figli:

Michele Pietro Filippo (1972), produttore tv;

(1972), produttore tv; Nicolò (1976), regista e sceneggiatore;

(1976), regista e sceneggiatore; Leonardo (1989), imprenditore.