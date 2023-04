Migranti, vertice a Palazzo Chigi su Tunisia: priorità sblocco finanziamenti, cosa vuol far il governo Meloni

Stretta sui migranti e rimpatri. L’emergenza in Tunisia è stata al centro del vertice governativo sul dossier migranti che si è tenuto nella serata di martedì 4 aprile a Palazzo Chigi.

Il vertice a Palazzo Chigi

Nel corso dell’incontro, presieduto dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e al quale hanno preso parte anche i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, oltre che il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, riferisce l’agenzia Ansa, il governo ha infatti ribadito come sia “prioritaria l’azione per aiutare questa nazione amica in un momento di difficoltà”, in riferimento proprio alla Tunisia.

In particolare, “si è discusso sullo sblocco dei finanziamenti“, su cui, “pur nella difficoltà del quadro, sulla Tunisia si registrano progressi sia da parte degli Stati uniti che dell’Unione europea, grazie anche all’impegno italiano”. La priorità del governo Meloni, infatti, è quella di fermare i flussi che provengono dalla Tunisia.

Attesa per la visita del ministro degli esteri tunisino

Secondo le fonti di Palazzo Chigi, “assume rilievo la visita nei prossimi giorni a Roma del ministro degli Esteri tunisino, Nabil Ammar, per un incontro con il nostro ministro degli Esteri Antonio Tajani”.

Al termine dell’incontro, il vicepremier Salvini ha sottolineato di avere “piena fiducia” nel presidente del Consiglio e nei ministri che stanno affrontando il dossier, a partire dai titolari di Interno, Affari esteri e Difesa.

Aiuti alla Tunisia e rimpatri

La priorità del governo è sostenere la Tunisia, insistendo nello specifico sulla necessità di sbloccare i finanziamenti internazionali che consentirebbero al Paese nordafricano di uscire dalla grave crisi finanziaria.

Fonte foto: ANSA Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi

Come sottolinea il quotidiano La Repubblica, l’obiettivo del governo è quello di raddoppiare se non triplicare il numero dei migranti espulsi rimandati effettivamente nei loro Paesi.

L’idea, inoltre, è quella di allungare i tempi di trattenimento nei Cpr e prevedere un incentivo economico ai migranti espulsi che accettino il rimpatrio senza fare ricorso.

Continuano, nel frattempo, le tragedie relative ai migranti in mare. Il 28 marzo 20234, il cadavere di una donna, con molta probabilità una migrante, è stato ritrovato tra gli scogli a Lampedusa, nella zona del faro. A notarlo sono stati alcuni passanti. Potrebbe trattarsi di un’altra vittima di uno dei due naufragi avvenuti nelle settimane precedenti.