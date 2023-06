Migranti dirottano una nave turca al largo di Napoli, il video dell'intervento della Marina italiana

Ore di terrore per l’equipaggio e i passeggeri della Galata Seaways, la nave turca presa in ostaggio da un gruppo di migranti dopo la partenza dal porto di Topcular. Fortunatamente nessuna conseguenza per i 22 membri dell’equipaggio e i tre passeggeri, ma la Procura di Napoli ha deciso di aprire un fascicolo per indagare sull’accaduto.

La nave, infatti, stava transitando sul mare italiano al largo della città partenopea, e per questo le forze speciali di stanza a Brindisi, la Brigata Marina San Marco, sono intervenute con gli elicotteri per fermare i dirottatori e mettere in sicurezza sia le persone a bordo che le acque italiane.

La notizia è stata data dal ministro Crosetto durante l’intervista rilasciata a Bruno Vespa in occasione del ‘Forum in masseria’. Le sue parole: “Le forze speciali italiane, di stanza a Brindisi, stanno liberando una nave turca con 22 persone di equipaggio sequestrata da circa 15 migranti che erano a bordo dell’imbarcazione al largo di Napoli”.

La mercantile Galata Seaways era partita da Topcular il 7 giugno ed era diretta in Francia. Improvvisamente il comandante – scrive ‘Repubblica’ – avrebbe avvisato il centro di soccorso e ricerca di Ankara con una richiesta urgente di intervento.

Dei 15 migranti che hanno preso in ostaggio la nave, almeno due sarebbero armati di coltello. In questo momento all’interno della nave ci sarebbero gli uomini della guardia di finanza insieme alla guardia costiera e alle forze speciali.