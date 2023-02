Cadaveri in un barcone diretto a Lampedusa, neonato gettato in mare: 8 morti tra cui 3 donne, una era incinta

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Una nuova tragedia nel Mar Mediterraneo ha coinvolto un barcone di migranti soccorso dalla Guardia Costiera in acque Sar Maltesi, diretto a Lampedusa. L’imbarcazione, portata in salvo dalle forze dell’ordine nella tarda serata di giovedì 2 febbraio 2023, conta 46 migranti salvati, tra cui una donne incinta, ma porta con sé anche l’orrore della traversata, con ben 8 corpi stipati all’interno dello scafo. Quello di un neonato di 4 mesi, secondo i superstiti, sarebbe stato gettato in mare dalla madre.

Tragedia al largo di Lampedusa, morti 8 migranti

A raccontare l’ennesimo dramma avvenuto nel Mediterraneo sono stati gli stessi migranti. Una volta sbarcati e messi in sicurezza dopo il pronto intervento della Guardia Costiera, i sopravvissuti hanno svelato ai soccorsi lo scafo con all’interno otto corpi di chi non è riuscito a sopravvivere alla traversata.

Tra i morti presenti nello scafo del barcone c’è anche quello di una donna che, secondo quanto raccontato dai migranti, ha perso il figlio durante il viaggio.

Neonato morto, la mamma lo getta in mare

La donna, raccontano, avrebbe visto morire il figlio di 4 mesi tra le sue braccia a causa del freddo, e una volta resasi conto della tragedia ha deciso di gettare il piccolo in mare. Un gesto estremo, che altri migranti non hanno potuto accettare.

Un uomo, infatti, si sarebbe tuffato in mare per cercare di recuperare il corpo del piccolo, ma sarebbe annegato fra le onde gelide delle acque Sar Maltesi.

L’appello del sindaco di Lampedusa e l’inchiesta

L’ennesima tragedia in mare non ha lasciato indifferente il sindaco di Lampedusa e Linosa Filippo Mannino, che ha rivolto un chiaro messaggio al Governo (che di recente ha varato il nuovo codice Ong): “Rivolgo un appello al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Il governo non ci lasci da soli a gestire quest’immane tragedia. Aiutateci, in questo modo non riusciamo più a gestire”.

La Procura di Agrigento, con il reggente Salvatore Vella, ha aperto un fascicolo d’inchiesta sull’episodio. Le ipotesi di reato, al momento a carico di ignoti, sono favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e morte quale conseguenza di altro reato. I pm, attraverso le forze dell’ordine presenti sull’isola, stanno raccogliendo informazioni su quanto e’ accaduto su quel barcone di 6 metri partito da Sfax.

Altro salvataggio in mare

Poco prima dell’arrivo del barcone con 46 migranti e otto morti le motovedette della Capitaneria e della Guardia di finanza avevano soccorso e tratto in salvo altre due imbarcazioni con a bordo complessivamente 75 persone. Sul primo natante, con 37 persone originarie di Camerun, Costa d’Avorio, Ghana, Guinea e Senegal, anche 14 donne, una delle quali incinta, e un minore.