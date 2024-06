Migliori creme solari secondo Altroconsumo, quali sono quelle bocciate: test sui prodotti per bambini e adulti

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Due creme solari bocciate. Altroconsumo ha stilato la classifica dei migliori prodotti per proteggersi dai raggi del sole, eseguendo test di laboratorio sui quelli per bambini e per adulti.

Le creme solari per bambini bocciate da Altroconsumo

Altroconsumo, associazione di consumatori tra le più popolari in Italia, ha stilato una classifica delle creme solari migliori effettuando test in laboratorio per verificare che quanto affermato sulle etichette corrispondesse alla realtà.

Secondo quanto rivelato da queste ricerche, due creme che sono categorizzate come 50+, quindi protezione molto alta, avrebbero in realtà un effetto più vicino a una crema solare 30, quindi protezione alta.

Fonte foto: 123RF Due delle creme solari bocciate da Altroconsumo sono dedicate ai bambini

Si tratta di Nivea Sun Kids Ultra Protect & Play Spf 50+ e di Bilboa Bimbi 50+: “Un risultato deludente, tanto più se consideriamo che sono prodotti destinati ai più piccoli, perché se un solare non rispetta il fattore di protezione dichiarato crea una falsa percezione di sicurezza a chi lo applica che può essere pericolosa” afferma Altroconsumo.

I migliori prodotti per adulti

Altroconsumo analizza poi anche i prodotti per adulti, stilando una classifica in base sia a quanto sia efficace la crema solare in fatto di protezione, sia a quale sia il suo impatto ambientale.

Al primo posto, con un punteggio totale di 67/100, c’è la crema Avène, del gruppo Pierre Fabre. Si tratta di un prodotto senza profumo e dall’effetto invisibile, con un costo in linea con la media della concorrenza.

Al secondo posto si trovano tre diversi marchi: Collistar, Nivea ed Eucerin, appaiati tutti con lo stesso punteggio di 64/100. La crema Prep vince invece il premio di miglior prodotto, dato che combina un’ottima protezione e una discreta attenzione dell’ambiente (61/100 punti) con un prezzo molto accessibile.

Due creme bocciate per ingredienti non ritenuti sicuri

I test di Altroconsumo hanno però segnalato anche due creme che conterrebbero ingredienti i cui effetti sono stati contestati come non del tutto sicuri: “Queste creme sono state penalizzate nel giudizio di qualità globale. Infatti, occupano il fondo della classifica anche se sono efficaci nella protezione della pelle dai raggi solari” afferma l’associazione.

Si tratta di Leocrema, che contiene octocrylene,ingrediente sul quale sarebbero stati sollevati dubbi riguardo la sicurezza, e Bilboa Bimbi Spray Solare Multi-posizione, che contiene ethylhexyl methoxycinnamate, sostanza che si pensa possa interferire con il sistema ormonale.